Stephen King Il est l’un des cerveaux de la terreur et l’a montré avec ses multiples publications qui captivent les lecteurs depuis plusieurs décennies. Il est clair que nous parlons d’une personne qui connaît le cinéma et la télévision mieux que quiconque, puisque plusieurs de ses œuvres ont été choisies pour être adaptées. C’est pour ça que l’auteur a pris son temps pour recommander des séries sur son compte Twitter officiel et nous vous proposons ici celles que vous pouvez trouver sur Netflix. Revoyez la liste !

+5 séries recommandées par Stephen King que vous devriez voir maintenant sur Netflix

-Ne parle pas aux étrangers

Première: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Richard Armitage, Siobhan Finneran, Jennifer Saunders

Terrain: Après avoir entendu quelque chose de choquant au sujet de sa femme par un étranger, un père de famille se retrouve entouré de mystère et dans une recherche désespérée de la vérité.







-Au lac

Première: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Viktoriya Isakova, Kirill Karo, Alexandre Robak

Terrain: Lorsqu’un fléau menace de détruire la civilisation, ceux qui résistent risquent leur vie, leurs affections et leur propre humanité dans une lutte acharnée pour leur survie.







-Marianne

Première: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Victoire Du Bois, Lucie Boujenah, Tiphaine Daviot

Terrain: Un célèbre écrivain de romans d’horreur découvre que la sorcière démoniaque qui a envahi ses rêves pendant des années fait des ravages dans le monde réel.







-Fauda

Première: 2015.

Saisons: 3

Protagonistes: Lior Raz, Rona-Lee Shim’on, Laetitia Eido

Terrain: Un agent israélien vétéran repart à la recherche d’un combattant palestinien qu’il croyait mort, déclenchant une série d’événements chaotiques.







-Sombre

Première: 2017.

Saisons: 3

Protagonistes: Louis Hofmann, Lisa Vicari, Maja Schone

Terrain: La disparition d’un enfant entraîne quatre familles dans une recherche effrénée, alors qu’elles découvrent un mystère qui s’étend sur trois générations.