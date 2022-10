5 séries où le protagoniste meurt

ensembles

Plusieurs fois, la série a préparé une surprise pour ses followers avec la décision de tuer son protagoniste, quelque chose qui se produit pour différentes raisons.

©IMDBJon Snow et Daenerys

Les séries télé réservent souvent les pires surprises à leurs fans avec la triste décision du décès d’un de leurs protagonistes, et dans certains cas, on parle même du personnage principal. Parfois, ce sont les mêmes fans, pour des raisons différentes, qui demandent la mort de ces personnages, bien que les conflits qui surviennent au sein des productions puissent également aboutir à ces résultats.

.5. Château de cartes

Frank Underwood était le président des États-Unis dans cette série sur les différentes politiques en coulisses et dans la dernière saison de l’émission télévisée, le personnage n’est plus apparu en raison de sa mort subite que peu imaginaient. Certes, Kevin Spacey, l’acteur qui le représentait a été dénoncé pour harcèlement et abus par de nombreuses personnes.

.4. Femmes au foyer désespérées

Eddie Britt est tué lorsqu’il s’écrase contre un poteau électrique et est électrocuté. L’actrice Nicollette Sheridan avait eu des différends avec la showrunner, en plus du fait que ses compagnons n’étaient pas très contents de ses attitudes sur le plateau d’enregistrement, comme les arrivées tardives et autres problèmes qui se sont ajoutés jusqu’à ce que les mêmes scénaristes du programme décident de tuer son personnage parce qu’ils ne savaient pas comment continuer leur histoire.

.3. Deux hommes et demi

Charlie Harper est tué par un train mais le fait, bien sûr, n’est jamais montré à l’écran bien qu’il y ait une description plutôt sombre de la façon dont son corps a explosé comme un ballon de viande. L’acteur Charlie Sheen a été plongé dans un certain nombre de scandales, se disputant même publiquement avec le créateur de la série. Il a été remplacé par Ashton Kutcher.

.deux. L’anatomie de Grey

Le docteur Derek Shepherd aide un groupe de blessés après un accident de voiture et lorsqu’il monte dans sa voiture et parle sur son téléphone portable, il est heurté par un camion. Les blessures résultant du coup violent finissent par être trop pour le corps de l’idole du drame médical le plus réussi d’aujourd’hui. Apparemment, la raison de cette décision était que Patrick Dempsey avait trompé sa femme avec un membre du personnel de l’émission, ce que le créateur du programme n’a pas aimé et a décidé de mettre fin à son contrat.

.1. jeu des trônes

Jon Snow décide de poignarder Daenerys Targaryen car elle était tombée dans la pire des tyrannies et il devait comprendre que son rôle dans cette histoire devait éviter de tomber amoureux comme une mort par devoir, comme le maester Aemon Targaryen l’avait prévenu il y a bien longtemps. sa famille et celle du conquérant décédé. Certainement une décision que de nombreux fans de la série ont trouvé choquante.

