5 séries NETFLIX similaires à Teen Wolf que vous DEVEZ REGARDER dès maintenant

Si la série pour adolescents avec des loups-garous vous manque encore, nous vous présentons ici 5 autres fictions très similaires. Passez en revue la liste avec Le monde caché de Sabrina et plus encore !

© IMDbTeen Wolf a six saisons sur Netflix.

La dernière décennie a laissé un souvenir inoubliable série ado qui ont marqué une génération. C’est le cas, par exemple, de loup adolescent. lancé en 2011fiction avec 6 saisons mettait en vedette un garçon qui se transforme en loup-garou après avoir été mordu par un animal. Bien qu’il soit un athlète attiré par les filles de son âge, la vérité est que tout n’est pas parfait dans sa vie. Si vous manquez encore ce drame jeunesse, nous passons ici en revue d’autres 5 séries très similaires à regarder sur Netflix.

+ 5 séries similaires à Teen Wolf sur Netflix

– Le monde caché de Sabrina

Dans 2018une série pour adolescents est arrivée qui est déjà devenue un classique de Netflix. Il s’agit de Le monde caché de SabrinaUne production de quatre saisons développé par Roberto Aguirre Sacasaqui vous rappellera loup adolescent. A cette occasion, il présente un adolescent au double caractère qui doit choisir entre le monde des mortels et celui qui se cache en dessous.

– Destin : la saga des Winx

Bien qu’il soit venu à Netflix dans 2021un an plus tard, il a été annulé après deux saisons. On parle de Destin : la saga des Winxune série créée par Brian Jeune Que devriez-vous voir maintenant si vous manquez loup adolescent. De quoi s’agit-il? Situé à l’Alfea Magic School, un groupe d’étudiants apprend à maîtriser leurs pouvoirs tout en faisant face à des rivalités, des romances et des événements surnaturels.

– Agence Lockwood

Si vous ne trouvez toujours pas quelque chose qui combine un style jeune, mystérieux et fantastique comme il l’a fait loup adolescentalors il faudra voir Agence Lockwood. séries de 8 épisodes celui-ci est arrivé 2023 pour Netflix grâce à Joe Cornish. L’histoire se déroule dans un monde en proie aux fantômes et expose trois adolescents qui travaillent comme enquêteurs paranormaux dans le but de révéler un complot diabolique.

– Chasseurs d’Ombres

Un autre classique de Netflix est chasseurs d’Ombresla bande 2016 créé par Ed Decter. tout au long de leur quatre saisons, développe une adaptation des romans à succès de Cassandra Clare. En ce sens, comme loup adolescentmêle action et fantaisie en présentant une étudiante qui découvre qu’elle est une Chasseuse d’Ombres et qu’elle fait partie d’un monde caché.

– L’ordre secret

deux saisons se maquiller l’ordre secretune autre des productions que vous devriez prendre en compte si vous voulez en voir plus comme loup adolescent. Créé par Denis Heaton dans 2019la série de Netflix suit un étudiant qui cherche à venger sa mère. De cette façon, il rejoint un ordre secret et se retrouve au milieu d’une guerre entre loups-garous et pratiquants de magie noire.

