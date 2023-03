5 séries NETFLIX qui VOUS ATTRAPERONT si vous vous manquez One Tree Hill

NETFLIX

Si vous aimez les drames pour adolescents, vous devez regarder toutes ces séries sur Netflix. Passez en revue la liste avec Gilmore Girls et plus encore !

© IMDbSérie similaire à One Tree Hill disponible sur Netflix.

Il y a des fictions adolescentes qui ont marqué une génération et qui, sans aucun doute, sont inoubliables. C’est le cas de Une colline d’arbrel, qui a commencé sa diffusion en 2003 via The CW et qui s’est terminée en 2012 après neuf saisons. La série met en scène un groupe de jeunes allant du lycée au collège dans une petite ville. Si elle vous manque toujours, passez en revue ces 5 séries similaires sur Netflix.

+ 5 séries similaires à One Tree Hill sur Netflix

-Degrassi : classe suivante

Dans 2017, Netflix créé une nouvelle génération d’une série classique. Il s’agit de Degrassi : classe suivante. Le titre suit les élèves qui reviennent à Degrassi prêts à vivre les vrais drames de l’école. Il a quatre saisons et cela vous rappellera Une colline d’arbre de situations hilarantes chez les adolescentes.

– Filles Gilmore

Des histoires dans les petites villes ? Cela se produit non seulement dans Une colline d’arbremais aussi dans Filles Gilmore. La série avec Lauren Graham et Alexis Bledel a sept saisons sur Netflix et sa diffusion a commencé l’année 2000. Cette fois, il s’agit d’une mère célibataire qui est destinée à de grandes choses avec sa fille Rory.

-Laguna beach

Si la vôtre est une série rétro telle qu’elle est maintenant Une colline d’arbrealors vous pouvez voir sur netflix Laguna beach (2004). La vérité est que c’est une émission de télé-réalité deux saisons. Cependant, ils ont de grands points communs : il se déroule en Californie et un groupe d’amis doit faire face aux défis de l’amour, de la pression sociale et des décisions typiques de cette étape de la vie.

-Tout est nul !

Une des meilleures propositions du catalogue de Netflix quant aux drames scolaires c’est Tout suce ! Cette sitcom pour adolescents se déroule en 1996, dans la ville de Boring, Oregon. Ses protagonistes sont un groupe d’inadaptés du club de l’audiovisuel et du théâtre qui affrontent les aléas de l’adolescence. lancé en 2018 et n’a que 10 épisodes d’environ 25 minutes.

-Sur mon bloc

Drame, comédie et un quartier. Toutes ces caractéristiques de Une colline d’arbre correspond avec Sur mon blocla série avec 4 saisons et un spin-off disponibles sur Netflix. lancé en 2018met en scène quatre amis adolescents vivant dans un quartier difficile de Los Angeles qui ont mis leur relation à l’épreuve à la rentrée.

