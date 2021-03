Si vous êtes passionné par les projets de Tommy Shelby, ces séries Netflix vous feront passer un bon moment.

Peaky Blinders C’est devenu l’une des séries les plus populaires sur Netflix. Le clan Shelby envisage de prendre le contrôle de Birmingham ont attiré des millions de téléspectateurs dans le monde, moi y compris.

Cela peut t’intéresser | 5 séries qui ressemblent à Stranger Things

En attendant la nouvelle saison, nous vous proposons une sélection avec d’autres séries qui pourraient vous intéresser. Si ça te plaît le thème des gangsters, des gangsters et du crime organisé, ne manquez pas les lignes suivantes. Ce sont 5 séries Netflix qui ressemblent à Peaky Blinders.

Mauvais sang

Cette mini-série raconte la vie de Vito Rizzuto, un boss de la mafia montréalaise. Inspiré d’événements réels, il raconte la vie et les crimes du mafieux, mais aussi celle de nombreux partenaires avec lesquels il s’est croisé. Ensemble, ils ont mené à l’une des époques les plus sombres du crime organisé au Canada.

Année: 2017.

Saisons: 2.

Épisodes: 14.

Durée approximative: 45 minutes.

Giri / Haji: devoir / déshonneur

Dans ce cas, nous entrons dans la mafia japonaise, les Yakuza. Notre protagoniste n’est pas un capo ou un leader du crime organiséMais un détective japonais qui finit par errer dans Londres. Son objectif? Retrouver son frère disparu, qui a été accusé de meurtre et de liens avec la mafia asiatique.

Année: 2019.

Saisons: 1.

Épisodes: 8.

Durée approximative: 60 minutes.

Lignée

Dans cette famille, qui possède un hôtel en Floride, rien n’est ce qu’il paraît. Un groupe de frères qui cache une multitude de secrets, un frère oublié qui rentre à la maison après un long moment. Les problèmes des Rayburn apparaîtront à leur arrivée pendant que tout le monde essaie de cacher un sombre passé.

Année: 2015.

Saisons: 3.

Épisodes: 10.

Durée approximative: 60 minutes.

Chiens de Berlin

Le meurtre de l’un des footballeurs les plus connus d’Allemagne force un détective dans le Banlieue de Berlin. Avec un partenaire totalement opposé, ils devront faire face au crime organisé de la ville et pour faire face à la corruption qui envahit également les forces de police.

Année: 2018.

Saisons: 1.

Épisodes: 10.

Durée approximative: 59 minutes.

Liste noire

Cette vaste série, lancée en 2013 et avec plus de 130 épisodes derrière elle, est l’histoire de Raymond Reddington, millionnaire qui est aussi l’un des criminels les plus recherchés. Notre protagoniste décidera de travailler avec le FBI pour attraper les pires criminels du pays.

Cela peut t’intéresser | La meilleure série sur la technologie que vous pouvez regarder sur Netflix, HBO et Prime Video

Année: 2017.

Saisons: 6.

Épisodes: 132.

Durée approximative: 43 minutes.

Rubriques connexes: Netflix

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂