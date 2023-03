5 séries NETFLIX que vous DEVEZ VOIR si vous avez aimé Locke & Key

in

NETFLIX

Si la série avec Emilia Jones vous manque encore sur Netflix, nous vous proposons ici d’autres fictions très similaires. Passez en revue la liste avec Stranger Things et plus encore !

©NetflixLocke & Key a trois saisons de streaming.

Pour les amateurs de séries fantastiques pour ados, Netflix Il a une grande variété dans son catalogue. Un exemple clair de ceci est Clé de verouillagela fiction de trois saisons qui suit trois frères qui – après le meurtre de leur père – déménagent avec leur mère dans la maison où il a grandi. Là, ils découvrent un manoir plein de clés magiques qui gardent des pouvoirs et des secrets. Si vous manquez de production avec Emilie Jonesnous examinons ici 5 autres séries très similaires du service d’abonnement.

+ 5 séries similaires à Locke & Key sur Netflix

-Choses étranges

Un classique de Netflixc’est sans doute choses étranges. Depuis son arrivée sur la plateforme de streaming en 2016, la série mettant en vedette Millie Bobby Brown est devenue le grand phénomène du N rouge. Avec quelques points communs avec Clé de verouillageau cours de leur quatre saisons pouraborde le mystère d’une ville liée à des expériences secrètes, des forces surnaturelles terrifiantes et une fille très étrange.

-La société

Si vous êtes passionné par les histoires mettant en scène des adolescents comme Clé de verouillagealors vous devez ajouter La société à votre liste de Netflix. Avec seulement 10 épisodes sorti en 2019, montre une ville de West Ham où tous les habitants disparaissent, à l’exception des adolescents. En ce sens, ils doivent créer leur propre société pour survivre.

-La hantise de Bly Manor

Dans 2020, Netflix jeté le 9 épisodes qui constituent La hantise de la main de Blyr, une histoire du même créateur de La malédiction de Hill House. S’il t’a attrapé Clé de verouillage, alors vous allez adorer cette fiction obsédante dans laquelle une fille au pair découvre que mourir ne veut pas dire disparaître. De quelle manière? En tombant dans un abîme de secrets terrifiants d’une romance gothique.

-Académie des serres

Frères et situations étranges ? Cela n’arrive pas seulement dans Clé de verouillagemais se produit également dans Académie des serres. séries de Netflix qui a commencé en 2017 porter quatre saisons et expose deux frères adolescents qui entrent dans un internat d’élite où ils trouvent des rivalités et des romances, mais surtout un mystère lié à la mort récente de leur mère.

– Agence Lockwood

L’un des grands paris de Netflix jusqu’à présent 2023a été Agence Lockwood. Cette série a réussi à capter l’attention d’une bonne partie des fans de Clé de verouillage, car il se déroule dans un monde en proie aux fantômes dans lequel trois adolescents travaillent comme enquêteurs paranormaux. tout au long de leur 8 épisodesils vont tout risquer pour dénoncer un complot diabolique.

