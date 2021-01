Les Sopranos ont mis fin il y a longtemps à leurs aventures, mais d’autres séries ont tenté d’imiter leur style.

Los Sopranos est l’une des séries phares de HBO. Le crime organisé s’est réinventé à la télévision après nous avoir laissé avec des films incroyables comme The Godfather ou Scarface. HBO pariait sur une série qui durerait près de 10 ans où des personnages mythiques, menés par un Tony Soprano joué par James Gandolfini, marqueraient une époque. HBO est historiquement connue pour créer des séries uniques avec des productions haut de gamme, mais une plate-forme comme Netflix peut-elle lui résister dans son domaine?

Trouver des imitateurs de The Sopranos est relativement facile, la chose difficile est de trouver des séries qui le font bien ou dont la proposition nous impacte et transcende une petite partie de ce que Los Sopranos ont fait à l’époque. Si vous êtes des utilisateurs de Netflix et que HBO ne vous appelle pas beaucoup mais que vous souhaitez trouver quelque chose de similaire à The Sopranos, nous vous apportons ces 5 séries Netflix comme Les Sopranos pour étancher votre soif de crime et de trahison.

Narcos

Peut-être l’une des options les plus évidentes que vous puissiez imaginer avant d’entrer pour lire l’article. Narcos est différent mais en même temps similaire à Los Sopranos. Il nous présente une mafia différente, le Cartel de Medellín, dans un endroit différent, mais le concept est similaire où Pablo Escobar prend le rôle de Tony Soprano pour organiser toute une famille et contrôler tout le trafic de drogue entre la Colombie et les États-Unis: « L’histoire vraie des puissants et violents cartels colombiens sert de fil conducteur à cette série dramatique de gangsters très réaliste. »

Année: 2015.

Saisons: 3.

Épisodes: 30.

Durée approximative: 50 minutes.

Suburra

Nous sommes passés du cartel de Medellín à la Camorra italienne, à la police et même aux pouvoirs religieux au Vatican. Suburra est une série italienne avec beaucoup de soin dans son cadre et son intrigue ce qui nous amène à un différend qui englobe différentes puissances en Italie. Si vous avez Netflix et que vous aimez les séries mafieuses, c’est l’une de celles essentielles: « En 2008, la lutte pour la terre dans une ville côtière près de Rome est devenue une bataille meurtrière entre le crime organisé, les politiciens corrompus et le Vatican » .

Année: 2017.

Saisons: 3.

Épisodes: 24.

Durée approximative: 50 minutes.

Œillères Peaky

Nous continuons avec ce tour du monde particulier de la série Netflix similaire à The Sopranos avec Œillères Peaky. L’histoire de la BBC nous emmène dans la vie de Thomas Shelby, un gangster dont la famille s’élève dans les luttes de pouvoir de Birmingham. Cette série, bien qu’elle ne soit pas exclusive à Netflix, a toutes ses saisons sur la plateforme et est considérée comme l’une des meilleures du genre.

Année 2013.

Saisons: 5.

Épisodes: 30.

Durée approximative: 55 minutes.

Fils de l’anarchie

Nous avons clôturé la tournée mondiale avec le retour aux États-Unis, bien que dans un contexte très différent de Los Sopranos. Sons of Anarchy nous présente un gang de motards du nord de la Californie. La drogue, la violence et le contrôle du territoire ont fait de ce gang de motards voler le cœur des spectateurs. Après plusieurs années après sa conclusion, nous pouvons retrouver tous ses épisodes sur Netflix: « Les choses commencent à changer dans Charming, une ville fictive du nord de la Californie, lorsqu’un gang de motards décide de se faire justice lui-même. »

Année 2008.

Saisons: 7.

Épisodes: 92.

Durée approximative: 45 minutes.

Château de cartes

Et si la politique était comparable à la mafia? House of Cards raconte l’histoire de Frank Underwood, un membre du Congrès aux grandes aspirations et qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour devenir l’homme le plus puissant du monde. Avec un développement similaire aux produits de divertissement mafieux, House of Cards nous montre le côté obscur de la politique avec des moments où le quatrième mur transcende.

Année 2013.

Saisons: 6.

Épisodes: 73.

Durée approximative: 50 minutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂