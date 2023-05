5 séries et films similaires à THE SILENCE, le succès de NETFLIX, à voir MAINTENANT

Netflix

Nous allons vous parler de 5 séries et films similaires à El Silencio et disponibles sur Netflix.



© LANDER LARRANGAGA/NETFLIXAron Piper joue dans El Silencio, de Netflix.

Le silence Il vient d’être créé le 19 mai et, selon Netflix et flixpatrol, La série se positionne parmi les contenus les plus consultés sur la plateforme dans le mondedonc, nous vous parlons de 5 séries et films similaires que vous pouvez trouver

La série suit Sergio Ciscar, qui sort de prison six ans après avoir tué ses parents, n’a cependant pas dit un mot ni collaboré avec la justicedonc ses motivations restent un mystère. Une jeune psychiatre et son équipe cherchent à déterminer si elle représente ou non un danger pour la société.le surveillant secrètement jour et nuit.

+ Le gâchis que tu laisses

Ceci est une série créé et basé sur le roman de Carlos Montero (Élite) et mettant en vedette Inma Cuesta, Barbara Lenni et joueur de cornemuse (Le silence). Dans l’histoire, Une enseignante est tourmentée par une mort suspecte survenue à l’institut où elle vient de commencer à travailler. et maintenant il craint pour sa vie.

+ toujours fidèle

C’est un film d’intrigue psychologique avec Bracha van Doesburgh, Elise Schaap et Nasrdin Dchar. L’histoire suit deux amis qui se couvrent le dos pour se faufiler et vivre des aventures secrètesmais son réseau de mensonges s’effondre lorsque l’un d’eux disparaît.

+ Paratemporel

Bien qu’il soit sorti en 2020, ce film est un succès puisqu’il a récemment été ajouté au catalogue Netflix. Il met en vedette Anthony Mackie, Jamie Dornan et Katie Aselton et suivre deux ambulanciers paramédicaux qui commencent à remettre en question la réalité après avoir rencontré une série de morts étranges lié à une nouvelle drogue aux effets hallucinogènes.

+ muet

C’est une bande thriller futuristemettant en vedette des personnalités hollywoodiennes importantes : Alexandre Skarsgård (Succession), Paul Rudd (Ant-Man et la Guêpe Quantumania) et Justin Théroux (La côte des moustiques).

Synopsis fonctionnaire de Idiot: « Après la disparition de sa petite amie, un homme muet s’aventure dans le monde souterrain de Berlin dans un avenir proche, où ses actions parlent plus fort que les mots.“.

+ Alias

Cela a été un autre des films à succès de Netflix en 2023, mettant en vedette l’ancien cascadeur Alban Lenoir et le légendaire ex-footballeur et acteur Éric Cantona.

L’histoire, une intrigue criminelle, suit un agent spécial quiaprès avoir infiltré une organisation criminelleteste son intégrité lorsqu’il se lie avec le jeune fils du chef.

Diplômée en journalisme spécialisée dans le divertissement et la culture avec plus de huit ans d’expérience dans les médias au Mexique. Reportages cinématographiques, séries, expositions et concerts. Depuis 2023, il est écrivain de divertissement chez Spoiler.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?