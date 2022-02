5 séries et films tout juste sortis du four à savourer ce week-end sur Disney+.

Disney+ est un service de streaming qui est mis à jour semaine après semaine pour offrir une meilleure expérience à tous ses utilisateurs. Pour cette raison, nous allons vous présenter aujourd’hui 5 séries et films Disney+ qui viennent d’arriver sur la plateforme et vous les aimerez. Il y a quelque chose pour chacun!

Nous vous avons récemment parlé de 5 films Disney+ peu connus qui sont parfaits pour ce week-end. Cependant, dans cet article, vous obtiendrez séries et films fraîchement sortis du four pour vous amuser seul ou en famille.

5 séries et films Disney+ qui viennent d’arriver et qui sont super

L’homme du roi : la première mission

dans la tempête

tout pour le jeu

quantum

Atlas des lieux maudits

The King’s Man: La première mission (23 février)

Ce film intéressant vous montre comment est née la première agence de renseignement indépendante. Tous les événements se déroulent avant la Première Guerre mondiale avec un groupe composé des pires tyrans et des esprits criminels les plus sanglants de l’histoire lorsqu’ils ont décidé de se rencontrer pour lancer un conflit mondial qui mettrait fin à la vie de millions de personnes. Quoi qu’il en soit, un homme leur résistera quelles que soient les conséquences.

Dans la tempête (25 février)

Darby est une jeune femme qui voyage pour une urgence familiale et est soudainement pris dans une tempête de neige, pour laquelle elle est obligée de se réfugier dans une aire de repos sur l’autoroute avec un groupe d’inconnus. Celui-ci fait face à une dangereuse lutte entre la vie et la mort, après avoir rencontré une fille kidnappée dans une camionnette qui était garée sur le parking. Parviendra-t-il à découvrir qui est le ravisseur ?

Tous pour le jeu (23 février)

Plongez dans la vie d’un homme d’affaires prospère et fan du Deportivo Leonés, un club de football de deuxième division qui traverse une période difficile en raison de la mauvaise gestion du président du club Fernando Saldaña.

Après avoir commencé son chemin dans le club, la personnalité du protagoniste va changer transformer ses bonnes intentions en une ambition qui pourrait détruire le monde. C’est une série de football qui vous montre l’univers de ce sport et ses liens avec la politique, les mafias et la tromperie.

Vous aimez le monde du football ? Alors jetez un œil à cette compilation de séries et de documentaires sur le sport et le football de HBO.

Quantique (23 février)

quantique est une série qui vient d’arriver sur Disney+ et traite de la question du terrorisme silencieux. Il s’agit d’une fiction centrée sur un groupe de jeunes recrues du FBI qui ont rejoint le corps pour diverses raisons. Ici tout le monde se bat pour devenir de vrais agents à la base de Quantico (en Virginie). La série vous montre le passé caché des recrues avec leur formation à l’académie et l’évolution que vivent les personnages dans le futur.

Atlas des lieux maudits (23 février)

L’auteur et aventurier Sam Sheridan parcourt le monde à la recherche des endroits les plus maudits de la planète. S’engageant dans la culture moderne macabre, Sam explore l’histoire obsédante et le folklore fascinant de la région, en utilisant la science de pointe pour illuminer les dangers de certaines des malédictions les plus effrayantes du monde.

D’autre part, nous vous invitons à voir cette compilation avec les 7 meilleurs documentaires que vous pouvez voir sur Disney +.

Et vous, lequel de tous vous fait voir ?

