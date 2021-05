5 séries et films à ne pas manquer sur Paramount Plus

La guerre du streaming est de plus en plus compétitive en Amérique latine et l’une des dernières plates-formes à arriver a été Paramount +, avec de nombreux contenus originaux et exclusifs de marques MTV, Nickelodeon, Comedy Central, BET, Paramount Television, Showtime et Telefe Internacional. C’est pourquoi si vous avez le service et ne savez pas quoi voir, ici nous vous aidons à choisir avec cette petite liste de séries et de films.

– Tuer Eve

An: 2018

Saisons: 3

Protagonistes: Jodie Comer, Sandra Oh, Fiona Shaw

Parcelle: Villanelle est une meurtrière psychopathe, Eve aura pour mission de la rattraper. Ces deux femmes intelligentes deviendront obsédées l’une par l’autre et s’affronteront dans un jeu épique de poursuite.







– El padre

An: 2020

Dirigée par: Florian Zeller

Protagonistes: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell

Parcelle: Un homme de 80 ans cinglant et quelque peu espiègle qui a obstinément décidé de vivre seul, rejette chaque soignant que sa fille Anne essaie d’embaucher pour l’aider à la maison. Anne est désespérée car elle ne peut plus lui rendre visite tous les jours et sent que l’esprit de son père commence à s’effondrer.







– Le conte de la servante

An: 2017

Saisons: 4

Protagonistes: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Ann Dowd

Parcelle: Une femme contrainte à l’esclavage sexuel lutte pour survivre à Galaad, une société totalitaire et post-apocalyptique située dans ce qui était autrefois les États-Unis.







– Le parrain

An: 1972

Dirigée par: Francis Ford Coppola

Protagonistes: Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan

Parcelle: Michael Corleone dirige l’empire criminel de son père, tandis que la montée au pouvoir du jeune Vito reste dans les mémoires.







– Yellowstone

An: 2018

Saisons: 3

Protagonistes: Kevin Costner, Kelly Reilly, Cole Hauser

Parcelle: John Dutton est le patriarche d’une famille puissante qui tente de protéger son ranch, le plus grand des États-Unis, des promoteurs immobiliers, d’une réserve indienne et du premier parc national américain.