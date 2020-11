5 séries de films d’horreur qui ont désespérément besoin d’un redémarrage

Redémarrez, refaites, ré-imaginez, re-quelque chose – la plupart d’entre nous ont maintenant des boutons. Mais il existe quelques séries qui pourraient facilement utiliser une nouvelle édition. Surtout dans le genre horreur. Nous vous présentons cinq d’entre eux.

Les classiques intouchables devraient être laissés seuls, comme l’a montré par exemple le redémarrage sensationnellement caché de « Ghostbusters » de 2016. Mais cela ne veut pas dire que les cinéastes doivent être émerveillés par les vieux films. Presque tout peut être rafraîchi avec un peu de respect, d’expertise et d’instinct.

Et: avec un bon sens des séries de films vraiment convient pour une nouvelle édition et qui ne le sont pas. Surtout dans le genre de l’horreur, il y a tellement de séries qui ont commencé fort, mais qui se sont rapidement glissées dans le marais de la médiocrité totale. Ou est devenu vraiment mauvais tout de suite. Peut-être que les scripts sont devenus de plus en plus fous, peut-être que les acteurs ont empiré de plus en plus, peut-être que vous n’aviez tout simplement pas la bonne technique de truc. Et c’est précisément sur ces espoirs déchus que cette liste porte sur. Et oui: il y a quelques grands noms parmi eux qui peuvent certainement être décrits comme des classiques inviolables.

Mais non, ne vous inquiétez pas: CE classique est bien sûr sacré. PAUL FEIG.

Ce qui n’est pas sur cette liste, cependant: des objets de collection underground bizarres et des films poubelles qui tirent leur charme très particulier d’un amateurisme aimant et maladroit, qui pour l’amour de Dieu ne peut pas être « amélioré ». Personne n’a besoin d’un « maître de marionnettes » avec des personnages CGI. Personne ne veut voir un « lutin » réaliste. Et avant de regarder un « ré-animateur » à permutation de genre produit par James Wan, mettant en vedette Joey King et la putain de poupée « Annabelle » dans une scène post-crédits, je préfère coller mon visage au ventilateur de plafond .

« Jeepers Creepers »

En 2001, le réalisateur Victor Salva nous a présenté le Creeper – un monstre humanoïde qui chasse tous les 23 ans des personnes, à partir des parties du corps desquelles il s’assemble alors pratiquement. Une idée raisonnablement originale et surtout grâce à une image choquante impressionnante à la fin, les premiers « Jeepers Creepers » ont été au moins un succès de taille moyenne.

Mais deux suites plus tard, il ne reste plus grand-chose de la bonne volonté initiale des fans. La partie 3 en particulier, sortie en 2017, a finalement conduit la série contre le mur: non seulement elle joue à la lumière du jour presque tout le temps et donc presque zéro effrayant, elle parvient également à démystifier complètement le Creeper et toujours en même temps pour soulever de nouvelles questions sur ses origines auxquelles on ne répond tout simplement jamais. Mais nous savons maintenant en détail à quoi cela ressemble à l’intérieur de son camion rouillé, qui – attendez une minute, laissez-moi jeter un coup d’œil à mes notes – n’a vraiment intéressé personne.

La mythologie de la plante grimpante est passionnante et le chasseur aux cheveux blancs avec le chapeau mou a l’air cool aussi. Alors: revenez-y, formulez l’histoire de fond (ou laissez-la complètement de côté, mais pas ces indices éternels) et tournez vigoureusement la vis de suspension – afin que la plante grimpante puisse encore mordre puissamment demain.

Gina Philips et Justin Long ont joué dans la première partie.

« L’Exorciste »

Je sais, je sais – la moitié d’entre vous veulent me voir brûlé sur le bûcher maintenant. Pour eux, c’est un pur blasphème d’inclure « The Exorcist » sur cette liste. Mais alors ça colle, car même la première partie de 1973 ne s’est pas retranchée avec des scènes blasphématoires.

Et c’est vrai, la partie 1 est vraiment assez parfaite, on est tous d’accord là-dessus, non? Après cela, la série était tout aussi confuse et aléatoire que la mère du possédé Reagan McNeil. La partie 2 était un mélodrame effrayant, parfois carrément idiot, la partie 3 était soudainement consacrée à un tueur en série et la partie 4 a deux versions différentes, dont aucune n’est vraiment bonne. La série télévisée a été annulée en 2018. Le moment est donc venu pour une grande nouvelle édition.

Mais, et c’est là le nœud du problème: si ce n’est pas aussi, eh bien, blasphématoire que l’original, personne n’a besoin d’un nouvel «exorciste». Qui ne se souvient pas des scènes révolutionnaires dans lesquelles le petit Reagan a jeté les malédictions les plus dures autour des oreilles des prêtres choqués? Ou masturbé avec un crucifix? C’était radical. Cela blessait les sentiments religieux et ne se souciait pas des sensibilités. C’était ce que l’horreur est à peine de nos jours: défiant la mort, provocateur, dangereux, excitant.

A l’heure où quelqu’un est «indigné» toutes les quelques minutes, où même les blagues les plus inoffensives provoquent des tempêtes de merde et des vagues de haine, un nouvel «exorciste» provoquerait certainement une violente polémique. Alors ok. Dans mon monde de rêve parfait, les créateurs restent durs, font leur truc sans se décourager et continuent de faire référence à un petit détail que de nombreux critiques ont volontiers réprimé dès 1973: malgré tout le blasphème à la fin de « The Exorcist », oui, comme si souvent, ça gagne Qualité. Même si cela a un prix.

« Le présage »

Allez, restons avec le joyeux sujet du blasphème et du satanisme! Dans « The Omen » de 1976, le petit Damien Thorn, qui vient au monde à la 6ème heure du 6ème jour du 6ème mois, est le vrai fils du diable. Dans trois films, nous le voyons grandir d’un petit diable rôti (haha!) À un adolescent et plus tard même au puissant président de l’entreprise, joué par Sam Neill.

Et d’accord, ce n’est peut-être pas particulièrement original et en général j’aime la critique sociale dans mes films d’horreur comme Dracula auf ‘ne garlic pizza, mais pour un redémarrage, une référence à certains développements politiques des dernières années est presque nécessaire. Voyons grand: Damien sera également président du nouveau «Omen». Mais pas d’une entreprise pointilleuse. Mais de tous les États-Unis.

Cette torsion de l’histoire a également le potentiel pour de très belles scènes d’excitation. Et cela éliminerait l’un des points faibles de la troisième partie: les plus proches collaborateurs de Damien savent qu’il est le fils du diable – mais cela ne semble vraiment inquiéter personne. Ce serait différent dans « mon » nouveau « présage », car nous verrions comment le pouvoir absolu corrompt même les âmes les plus fidèles. Un spectacle blasphématoire, une satire amère et un traité sur les mécanismes de la politique, du populisme et de la tentation – un film d’horreur ne pourrait guère être plus contemporain. J’attends votre appel, Hollywood.

Ce que l’éducation aux câlins peut faire.

« Esprit frappeur »

Il y avait déjà un remake de « Poltergeist » en 2015, mais il est tombé complètement au box-office. Aucune raison de ne pas réessayer!

« Poltergeist » a la réputation d’un film pour enfants inoffensif qui pourrait encore choquer dans les années 80. À tort – l’énorme tête de squelette dans le placard ou les cadavres qui sortent de leurs tombes putrides sous la pluie battante font encore très peur aujourd’hui. Ces séquences seraient bien sûr un peu pimentées avec la technologie des trucs modernes. Cela devrait me convenir – si seulement le cœur et l’âme de l’original de 1982 sont préservés. L’histoire d’horreur de la petite Carol Anne, qui est en proie à la «bête» fantomatique et enfermée dans la télévision, est intemporelle, presque comme un conte de fées. Quelque chose comme ça fonctionne encore aujourd’hui.

Et quand nous en arriverons aux suites, nous laisserons de côté toutes ces absurdités sur le fanatique religieux Henry Kane, qui est rétroactivement blâmé pour la première partie effrayante. Nous laissons cela à une histoire de fantôme très simple, mais donc d’autant plus efficace – pour une histoire désespérément surchargée de fond de rencontre-spin-off-rencontre-préquelle, nous avons déjà les films Conjuring.

« Conjuring » est un peu comme « Poltergeist », mais en stupide.

« Spectacle d’horreur »

Vous pouvez me traquer en essayant des comédies d’horreur «drôles». La plupart d’entre eux ne sont ni drôles ni effrayants. Bien sûr, il y a des exceptions – comme « Creepshow » de 1982. Il y a maintenant une nouvelle série du streamer d’horreur Shudder, mais je la veux en grand format, au cinéma.

Stephen King a écrit le scénario de l’anthologie de la nouvelle, et le président du réalisateur était le grand maître zombie George R. Romero – quelle équipe de rêve. « Creepshow » était un hommage ironique à des séries de bandes dessinées comme le très populaire « Tales From the Crypt » et avait beaucoup de stars (à l’époque) dans le casting – Ed Harris, Leslie Nielsen, Ted Danson et les rôles de soutien sont même des magnats du maquillage Voir Tom Savini et Richard « Pretty Woman » Gere.

Et tout cela transféré dans le présent, ça pourrait être vraiment bien. Les stars les plus chaudes se donnent la main dans des mains sanglantes, l’auteur de « Trick ‘r Treat » Michael Dougherty écrit le scénario et l’expert en éclaboussures que réalise Sam Raimi, car ce mélange très particulier d’horreur et de comédie lui a toujours convenu. Qui ne voudrait pas voir ça?

D’autant plus que les anthologies d’horreur sont actuellement à nouveau très en vogue, du moins sur le marché des séries. « Slasher », « 50 States of Fright », « Channel Zero », « American Horror Story », la nouvelle édition de la « Twilight Zone » et quel que soit leur nom. Je dis: le potentiel est là pour que le sang jaillisse de nouveau au cinéma. Tant qu’il n’y a que Dwayne Johnson dans une histoire, le box-office sonne comme un fou. Pari …?