5 séries à regarder sur Netflix si vous ratez déjà La Casa de Papel

CASA.PRO Film anti-regards réfléchissant - autoadhésif [50cm x 5m] inkl. racle fénêtre miroir

Détails du produit : - Idéal pour des fenêtres, portes vitrées ou autre surfaces vitrées - Pour la conformation décorative des surfaces - Facile et simple à découper - Robuste et résistant - Autocollant d'un côté (feuille support enlever) - Vous pouvez enlever sans résidus au cas échéant L'effet miroir se conforme à l'irradiation lumineuse. Aperçus par dehors va éviter pendant la journée. Ça fonctionne si dehors est plus clair que dedans. Dimension : - Largeur : 50cm - Longueur : 5m Attention : Parce qu'il s'agit d'un article de découpage, vous recevons l'article en multiple version si vous passez des commandes multiples. Si vous êtes intéressé d'une autre longueur ou largeur, visitez notre boutique s'il vous plait. Couleur : - Argenté / recouvert de miroir Le film agit comme un miroir vers l'extérieur. De l'intérieur vous avez une vue dégagée vers l'extérieur Important ! Des films miroirs peuvent être monter à l'extérieur ou à l'intérieur. Il dépend du type de verre. Si la surface