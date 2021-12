in

Le service de diffusion en continu Netflix a donné un nouvel accueil à Le sorceleur après plus de deux ans d’attente en raison de divers problèmes générés principalement par la pandémie de Coronavirus. Le 17 décembre, les épisodes correspondant à la deuxième saison sont arrivés et ils faisaient déjà sensation auprès des téléspectateurs, mais la bonne nouvelle c’est que une troisième livraison est déjà confirmée, en plus de celles qui sont prévues. En attendant, pour ne pas rater cette adaptation avec Henri Cavill nous vous apportons quelques options similaires que vous trouverez dès maintenant sur la plateforme. Revoyez la liste avec ces 5 séries !

+5 séries à regarder sur Netflix pour ne pas rater The Witcher

5- L’ordre secret

An: 2019

Saisons: deux

Protagonistes: Jake Manley, Sarah Gray, Matt Frewer, Sam Trammell, Max Martini, Adam DiMarco, Louriza Tronco

Parcelle: Pour venger la mort de sa mère, un étudiant promet un ordre secret et atterrit dans une guerre entre les loups-garous et les praticiens de la magie noire.

4- Une odyssée coréenne

An: 2017

Saisons: un

Protagonistes: Lee Seung-gi, Cha Seung-won, Oh Yeon-Seo, Lee Hong-gi, Jang Gwang, Song Jong-ho, Lee El

Parcelle: La tentative d’invincibilité d’une créature mythique égoïste échoue lorsqu’il se retrouve à la merci d’une femme qui peut voir des êtres d’un autre monde.

3- Le dernier royaume

An: 2015.

Saisons: 4

Protagonistes: Alexander Dreymon, Matthew Macfadyen, Nicholas Rowe, Emily Cox

Parcelle: Le jeune Uhtred perd son père saxon au combat et son oncle Aelfric lui vole ses terres et son héritage. Le garçon devient également un guerrier, mais sa famille de substitution est tuée et Uhtred se retrouve seul.

2- Le monde caché de Sabrina

An: 2018

Saisons: 4

Protagonistes: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis, Miranda Otto, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair

Parcelle: À l’approche de son 16e anniversaire, Sabrina doit choisir entre le monde sorcier de sa famille et le monde humain de ses amis. Basé sur la bande dessinée Archie.

1- Ombre et Os

An: 2021

Saisons: un

Protagonistes: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Kit Young, Sujaya Dasgupta, Daisy Head

Parcelle: Dans un monde divisé en deux par une énorme barrière de ténèbres perpétuelles, une jeune soldate découvre une puissance qui pourrait enfin unir son pays. Mais alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, des forces dangereuses conspirent contre elle. Les voyous, les voleurs, les meurtriers et les saints sont maintenant en guerre, et il faudra plus que de la magie pour survivre.

