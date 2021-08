5SOS a révélé lesquelles de leurs chansons ils aiment et lesquelles de leurs chansons ils détestent dans une diffusion en direct sur Twitch.

5 Seconds of Summer a officiellement classé chacune de leurs chansons du meilleur au pire lors d’une diffusion en direct ensemble.

La semaine dernière (20 août), 5SOS est apparu dans une diffusion en direct sur Twitch devant plus de deux millions de personnes. Ashton Irwin, Calum Hood, Luke Hemmings et Michael Clifford ont tous été mis en ligne sur la page Twitch de Michael. Peu de temps après le début de la diffusion en direct, les garçons ont décidé de classer toute la discographie de 5SOS, révélant lesquelles de leurs chansons ils aiment et lesquelles ils détestent.

De leur premier single officiel « She Looks So Perfect » à leur récent hit « Wildflower », les garçons ont inclus toutes leurs chansons.

5 Seconds of Summer classe toutes leurs chansons du meilleur au pire. Photo : Brad Barket/Getty Images pour iHeartMedia, @5SOS via Twitter

Les garçons ont trouvé un système de classement 5SOS sur Tier Maker et ont commencé à classer leurs chansons en fonction de niveaux spécifiques : S pour supérieur, A tier, B tier, ‘Don’t Stop’ tier, C tier, D tier et enfin, le « tout le monde fait erreurs… » rang pour leurs moins favoris.

Pendant près de deux heures de discussions animées, le groupe a laissé échapper ce qu’il ressent vraiment de toutes ses chansons et les réponses peuvent vous surprendre.

En haut en S, les garçons mettent leurs classiques « She Looks So Perfect », « Amnesia », « Jet Black Heart », « Youngblood », « Ghost of You » et « Pizza ». Ils ont également inclus des chansons comme « Beside You » et « Wildflower » dans la catégorie A. Cependant, comme pour « tout le monde fait des erreurs… », « Heartbreak Girl », « Greenlight », « Daylight » et « Just Saying » sont tous présentés.

5SOS a ensuite publié la liste sur sa page Twitter avec la légende : « la seule liste pour les gouverner tous ».

Pour savoir comment 5SOS a pris ses décisions, consultez la diffusion en direct complète : ICI.

Comment classeriez-vous les chansons de 5SOS ?

