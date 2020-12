5 Sagas de jeux vidéo qui méritent leur propre adaptation anime

Il y a beaucoup de sagas dans les jeux vidéo (que ce soit de vieux classiques ou qui aujourd’hui peuvent déjà être considérés comme un seul), dont le contenu narratif a été conçu pour s’adapter au style anime. Certaines de ces franchises ont la chance de s’adapter aux mangas et même OVA, mais très peu ont la chance d’avoir leur propre série.

Comme « Castlevania », dont les nouveaux épisodes approchent progressivement pour faire partie du catalogue de NetflixBeaucoup de ces franchises ont leur origine au Japon, donc leur contenu narratif a ce ton caractéristique qui en ferait une série animée parfaite.

1.- Âmes sombres

La franchise créée par À partir du logiciel ce n’est pas exactement caractérisé en rendant son histoire accessible. C’est l’exploration constante de son monde en décomposition qui invite le joueur à découvrir une intrigue crépusculaire complexe.

Les morts-vivants sont chargés de maintenir une flamme vivante afin que «l’ère du feu» puisse continuer après une grande guerre entre dieux et dragons, faisant du monde maintenant un endroit inhospitalier avec un avenir incertain. Une histoire d’origine qui mériterait d’être regardée à l’écran.

2.-Emblème de feu

L’une des sagas les plus importantes de Nintendo, qui n’a pas montré beaucoup d’intérêt à vouloir l’exporter hors du Japon. Une histoire centrée sur la stratégie militaire dans un monde médiéval dans lequel les dragons et les dieux n’ont aucun intérêt pour la race humaine serait le cadre idéal pour une histoire de guerre massive.

3.- Earthbound.

Un autre des grands titres de Nintendo dont la popularité reste en vigueur grâce à la présence de Ness dans Super Smash World. La première étape du jeu commencerait par une histoire dans le style de « Des choses plus étranges« Ou »Les goonies« , Pour être révélé plus tard comme un drame existentiel dans lequel un groupe d’enfants doit faire face à une dangereuse entité extraterrestre interdimensionnelle.

4.- Silent Hill

Deux adaptations cinématographiques (la seconde plus irrégulière que la précédente) ne suffisent pas à faire découvrir au grand public l’une des franchises les plus fascinantes et oubliées de l’industrie moderne. La ville de « Silent Hill»Est-ce que celui marqué par la tragédie et l’ambition de ses dirigeants, plonge ses habitants dans un éternel cauchemar dans lequel ils doivent affronter leur version la plus sombre.

5.- Kingdom Hearts

¿Final Fantasy Oui Disney En un seul endroit? S’il y a eu des rires lors du lancement du premier titre de cette franchise, ils ne se manifestent plus, mais la saga développée par Square Enix maintenant, c’est l’un des plus appréciés au monde depuis 20 ans.

L’éternel entre la lumière et les ténèbres a pris sept guerriers de la lumière et 13 des ténèbres comme représentants, qui commencent à s’organiser pour le destin final de l’existence elle-même. Une saga qui prend à la fois ses protagonistes et ses méchants au sérieux, présentant de réelles motivations pour chacun d’entre eux.