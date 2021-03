The Falcon and The Winter Soldier a créé son deuxième épisode ce vendredi sur Disney + et a avancé avec une histoire captivante. La présentation du New Captain America était parmi les temps forts et de nombreux regards sont allés à John Walker. Cependant, la série avait également



nombreuses références, oeufs de Pâques et détails



lié à l’univers Marvel.



Ne manquez pas le top cinq que vous n’avez sûrement pas vu!



5 références que vous n’avez pas remarquées dans l’épisode 2 du Falcon and the Winter Soldier



1

Battlestar

L’épisode 2 mettait en vedette Lemar Hoskins, un allié de l’agent américain joué par Clé Bennett. Son surnom est Battlestar et il a fait ses débuts dans les bandes dessinées Marvel en novembre 1986. deux

Flag-Smasher

Karli Morgenthau est la version féminine de Karl Morgenthau, leader du Flag-Smasher dans les bandes dessinées. 3

Le courtier en puissance

Dans le deuxième épisode de The Falcon et The Winter Soldier, il s’est présenté au Power Broker. Qui est-ce? Il est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées en 1978 et parle d’un entrepreneur criminel, un homme d’affaires qui a donné aux gens des super pouvoirs en échange de soixante-dix pour cent des bénéfices qu’ils ont réalisés avec ces compétences. Avec cette activité, il a créé une société sous le même nom. 4

Isaiah Bradley

Isaiah Bradley est un homme à qui on a injecté le sérum du super soldat comme Steve Rogers et qui faisait partie d’un programme appelé Project: Rebirth qui a fait des tests sur les Afro-Américains en les asservissant. La différence avec les bandes dessinées est que dans les pages, il était dans la Seconde Guerre mondiale, tandis que dans la série, il a combattu dans la guerre de Corée. Bien qu’il ait été considéré comme le premier Captain America, il a été accusé de trahison et écarté. 5

Gandalf

« Chaque fois que nous nous battons, nous combattons l’un des trois », dit Sam en se référant aux trois grands et Bucky répond, « Alors qui vous battez-vous maintenant, Gandalf? »

