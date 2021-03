Le faucon et le soldat de l’hiver



a frappé l’écran Disney + avec sa première tant attendue ce vendredi. La série est la deuxième de Marvel pour la télévision et cherche à répéter le succès de WandaVision. Comme le spectacle d’Elizabeth Olsen et Paul Bettany,



la sortie a généré beaucoup d’anticipation et contenait d’excellentes références que vous avez probablement manquées parce que vous étiez impliqué dans l’intrigue.



Passez en revue le top 5 que vous n’avez pas vu ici!

5 références que vous avez manquées lors de la première du Falcon et du soldat de l’hiver



1

Georges Batroc

La tenue du mercenaire Georges Batroc fait référence aux bandes dessinées Marvel où le personnage porte un costume violet et jaune. deux

Flag-Smasher

Dans la série, les Flag-Smashers sont une organisation qui cherche une révolution dans le système géopolitique car ils considèrent que le monde était meilleur avant le coup. Son nom vient d’un personnage de la bande dessinée, qui est un méchant de Captain America et qui défend les mêmes idées. 3

Manquant dans le Snap

Dans la scène où apparaît l’hommage aux disparus dans le Snap, on distingue les noms des producteurs de la série. Parmi eux, l’Argentine Victoria Alonso. 4

Liste de Bucke

Comme Captain America, Bucky fait une liste de choses à faire. La différence est que Steve Rogers l’a utilisé pour mettre en évidence des choses qui rendent la vie heureuse et que Bucky l’a utilisé pour réparer les erreurs du passé. 5

John Walker

L’épisode 1 de The Falcon and The Winter Soldier met en vedette John Walker (joué par Wyatt Russell). Il s’agit de l’agent américain, qui est apparu pour la première fois dans Captain America 323 en tant que Super Patriot. Il était un allié et un ennemi de Captain America. C’est un personnage qui se distingue par son patriotisme face à l’héroïsme de Steve Rogers.

