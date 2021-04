Le faucon et le soldat de l’hiver



C’est déjà la moitié de sa première saison sur Disney + et cela devient de plus en plus engageant. L’épisode 4 de la série a laissé des révélations choquantes avec le point culminant final de la scène qui a ensanglanté le bouclier de Captain America. En plus d’une belle histoire, le chapitre de ce vendredi est à nouveau parti



références sympas, oeufs de Pâques et détails



à propos de l’univers Marvel. Apprenez à connaître les 5 meilleurs!

5 références que vous avez manquées de l’épisode 4 de The Falcon and the Winter Soldier



1

Karli Morgenthau

La scène funéraire de Flag-Smasher et le discours de Karli Morgenthau sont parallèles à celui que Sharon Carter a donné à propos de Peggy en référence à deux femmes qui étaient des modèles pour leur communauté. deux

Bouclier de Captain America

La série tente de montrer le contraste entre Captain America de Steve Rogers et celui de John Walker. Alors que le personnage de Chris Evans a épargné Tony Stark et a appuyé le bouclier sur sa poitrine, le personnage de Wyatt Russel l’a utilisé pour tuer son adversaire de sang-froid. 3

Le drapeau des États-Unis

Un autre détail qui a à voir avec le nouveau Captain America est le drapeau noir et blanc des États-Unis sur son costume. Le symbole de cette couleur est une représentation de la solidarité avec les forces de sécurité et est également porté par les groupes suprémacistes. Il peut également être vu avec une bande bleue au milieu représentant la police. 4

La mort de Lemar

La mort de Lemar a été le déclencheur pour que le New Captain America déchaîne sa colère et montre son visage le plus laid. Dans les bandes dessinées, c’est la mort de ses parents qui a provoqué le chaos. 5

L’évasion d’El Chapo

Lorsque Zemo s’échappe dans les égouts, Sam fait référence à Joaquín El Chapo Guzmán, un baron de la drogue mexicain qui a fui la prison en 2015 par un tunnel souterrain soigneusement construit.

Les sujets



Lire aussi