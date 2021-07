5 raisons pour lesquelles Okupas sera votre émission préférée

En Argentine, chaque 20 juillet, le Journée des amis. Et ce jour-là, Netflix a eu une excellente idée. Ajoutez à votre catalogue rien de moins que Squats, l’une des séries les plus prestigieuses du pays à ce jour. Produit par Marcelo Tinelli et Sebastián Ortega, est arrivé à l’écran de la chaîne 7 en 2000. La fiction réalisée par Bruno Stagnaro Ce fut un grand succès qui présentait une réalité sociale jusque-là cachée à la télévision.

L’émission suit les mésaventures d’un garçon de la classe moyenne qui se réfugie dans une maison vide et rencontre un groupe de jeunes avec qui ils vivront différentes situations marginales. La rediffusion sur la plateforme implique une nouvelle opportunité pour les fans de l’époque de la revoir, mais aussi une chance pour les jeunes générations de faire connaissance avec cette grande fiction qui est à la hauteur de Les simulateurs, frères et détectives, tous deux créés par le nominé aux Oscars Damien Szifron, Oui Le marginal.

Par conséquent, nous vous apportons ici quelques 5 très bonnes raisons pour lesquelles Squats deviendra votre série préférée et vous ne pourrez pas arrêter de le voir.

Netflix présente Okupas 20 ans après la première originale







5. Multi-primé

La fiction rééditée deux fois en Argentine, en 2002 par América et 2005 par Channel 9, a remporté le Martin Fierro à Meilleure unité et/ou mini-série, Meilleur réalisateur Oui Acteur de l’Apocalypse afin de Diego Alonso Gomez qui a donné vie au personnage Le poulet.

Rodrigo de la Serna est l’un des protagonistes d’Okupas (Photo: IMDb)



4. Une bande-son inédite et indispensable

Problèmes droits d’auteur empêcher la célèbre plateforme de streaming de présenter le spectacle avec de la musique originale, qui comprend des groupes emblématiques comme Les portes et des musiciens comme Jimi Hendrix ou Bob Marley. Stagnaro a convoqué des musiciens argentins pour la tâche et a fini par sélectionner Santiago Barrionuevo, Chef de Il a tué une police motorisée.

3. Aborder des problèmes sociaux complexes

Squats Il traite de sujets très divers et nécessaires qui vont de la violence, la criminalité, la drogue et la relation que les secteurs les plus marginalisés de la société ont avec elle. C’est vrai que 20 ans plus tard, on peut dire que l’occupation illégale de propriétés continue d’être un sujet d’intérêt pour la société latino-américaine qui en fait l’expérience chaque jour.

2. C’est une célébration de l’amitié

Comme l’était le film classique Stand By Me, basé sur une pièce de Stephen King du même nom, Squats, à sa manière, est aussi une célébration de l’amitié. La relation que la jeunesse de la classe moyenne Ricardo Riganti, magistralement interprété par Rodrigo de la Serna, internationalement connu pour sa performance dans Le vol d’argent, entretient-il avec ses nouvelles connaissances finit par se transformer en un lien presque fraternel qui bouge. El Pollo (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) et El Chiqui (Franco Tirri) Ils adoptent ce garçon qui vient d’un endroit privilégié et lui présentent une nouvelle réalité.

Ricardo, El Pollo, Walter et El Chiqui. (Image : IMDB)



1. Un casting de qualité

Une grande partie du succès d’Okupas est due aux performances magistrales de la distribution composée de Rodrigo de la Serna, Diego Alonso Gómez, Ariel Staltari et Franco Tirri. Les acteurs présentent des performances engageantes qui ils convainquent le public dès la première scène. Le lien avec la drogue et le crime, la marginalisation et l’occupation illégale, sont parfaitement représentés dans ce programme qui continue d’être une vision obligatoire.