5 raisons pour lesquelles Inception est le meilleur film de Christopher Nolan (et 5 c’est The Dark Knight)

Christophe Nolan, est devenu un nom familier dans le monde du cinéma et du cinéma en raison de ses intrigues incroyablement complexes et de ses histoires humaines tissées dans des toiles qui sous-tendent la science-fiction de ses films. Quoi que ce soit Interstellaire, qui suit l’humanité en danger d’extinction à la recherche d’un nouveau foyer, qui était à un niveau plus profond, l’exploration de la relation d’un père avec sa fille, et la volonté de survivre basée sur l’idée de l’amour ; Ou, vous pouvez prendre Créationqui concernait l’infiltration de rêves, la tromperie, les inconvénients et l’origine d’une idée, et si une force extérieure pouvait influencer les décisions que nous prenons, n’était qu’un père essayant d’être réuni avec ses enfants.

Christopher Nolan a réalisé jusqu’à présent 11 films, comme celui-ci, dont beaucoup sont des films de science-fiction et de fantasy, traitant de concepts simples sous le couvert de la physique et de la science complexes. Chacun de ses films explore une émotion différente, un sentiment différent et vise à établir une norme pour les films du futur. Sur ces 11 films, qui suscitent un débat entre fans et critiques dont le film transcende l’autre, ce qui est mieux, deux noms apparaissent très fréquemment, Le chevalier noir, un film révolutionnaire pour le cinéma de super-héros, et Création, un film complexe d’infiltration onirique qui fait l’objet de nombreux débats, principalement liés à sa fin, encore aujourd’hui. Voici 5 raisons pour chacune qui tentent de relancer le débat dont est le meilleur film.

Création est incroyablement original

Il est plus que sûr de dire que personne n’avait commencé à considérer à distance l’idée que les rêves pourraient être une passerelle vers la décision dans la réalité, et le combiner avec un trope d’espionnage comme Christopher Nolan l’a fait quand il a décidé de faire Création. Alors que certains films de Christopher Nolan sont basés sur des œuvres existantes, Le Prestige sur un roman, et Souvenirsur une courte histoire, Création était à cent pour cent une idée entièrement originale de Nolan. Et à juste titre, Nolan a révélé que gérer la complexité de l’idée et penser à une fin appropriée lui a pris une décennie. Comme on dit, Rome ne s’est pas construite en un jour, et le monde de Création. Ce type d’originalité et sans aucun doute une idée à cent pour cent Nolan donne Création l’avantage sur ses concurrents.

Le Chevalier Noir présente la meilleure représentation du Joker

Légendaire. C’est le mot. Heath Ledger a donné au monde la meilleure représentation d’un méchant de bande dessinée, dans Christopher Nolan Le Chevalier Noir. Ledger a donné vie au film avec ses dialogues intenses et extrêmes et sa chimie à l’écran inégalée avec Aaron Eckhart dans le rôle de Two-Face et Batman de Christian Balea. Se soumettre à une préparation intense et vigoureuse impliquant un isolement total, se regarder dans un miroir pendant de longues périodes, pratiquer son sourire et son rire désormais emblématiques, et même se maquiller. Alors que son casting initial a été controversé par les fans du genre, le citant comme un acteur inapte à jouer le rôle, il a donné tort à tous ses sceptiques le jour de la sortie, offrant une performance intense qui correspondait plus que celle de Jack Nicholson, qui avait initialement fixé la barre pour Ledger. Le point de vue plus réaliste et plus fondé de Nolan sur Joker, impliquant la confusion dans son origine, est destiné à symboliser le fait que même le Joker lui-même ne sait pas qui il est et comment il en est arrivé là. Cette configuration a contribué aux performances incroyables de Ledger et diverses théories de fans ont émergé, spéculant sur un éventuel passé militaire et une origine de cicatrice.

Création est un film brut, pur et sans vergogne de Christopher Nolan

Tarantino a Pulp-fiction, Francis Ford Coppola a Parrain, and Kubrick a… eh bien… tout, Christopher Nolan a Création. Le mélange parfait de fantaisie, de réalisme, d’histoires incroyables à celles qui peuvent être racontées au quotidien, et mélangez de la musique emblématique de Hans Zimmer et des prises de vue époustouflantes, et vous avez vous-même un original de Christopher Nolan. Inception est le package tout-en-un. Tout comme celui de Stanley Kubrick 2001 : L’Odyssée de l’Espace, seul Christopher Nolan aurait pu imaginer Création. En maintenant son mélange parfait de complexité et de simplicité (tout en pensant beaucoup plus au côté complexe), il a livré à tous les publics un véritable joyau du cinéma, extrayant la performance d’une vie de chaque acteur et actrice impliqué, de Leo DiCaprio à Tom Hardy .

Le Chevalier Noir réécrit le livre de règles pour CHAQUE film basé sur une bande dessinée

Bien que les films de Christopher Nolan ne soient pas la tasse de thé de tout le monde, une chose peut être dite avec certitude, ils ont un impact. Que ce soit Interstellaire, mélangeant une histoire d’un autre monde avec les émotions les plus profondes, ou même Principe, qui a choqué le monde avec ses cascades réalistes et son histoire structurée. Le chevalier noirn’est pas différent. Comme ceux qui l’ont précédé et qui l’ont suivi, Le chevalier noira complètement changé le jeu. C’était lié à une histoire très humaine avec quelque chose de très fantastique, quelque chose qui n’avait jamais été aussi bien exécuté avant ce film.

Création est accompagné de sa bande-son emblématique

Un bon score peut sauver un mauvais film et être la frontière entre un bon et un grand film. Hans Zimmer, a produit la partition la plus emblématique de l’histoire du cinéma, le morceau final « Time » étant l’une des partitions les plus populaires et les plus jouées de l’histoire. Impliquant un contraste très alléchant de cordes et de batterie, l’ensemble de la bande-son était sans faille et parfaitement parfait à tous égards, accompagnant une histoire complexe, avec des sons intenses et simples. Et Hans Zimmer a un don pour la musique emblématique, bien que Le Roi Lion, Le « Da Vinci Code, et même homme d’acier.

Le Chevalier Noir est une approche fondée sur de nombreux éléments fantastiques

D’un chef du crime, qui est tombé dans une cuve de toxines et s’est retrouvé avec un sourire permanent, à un fou avec une soif de chaos, le Joker était l’un des plus grands éléments de la prise de terre de Nolan sur la série. Que ce soit le Bat-Mobile d’inspiration militaire plus réaliste, ou le Bat-Wing, aux motifs et aux origines plus réalistes de nombreux méchants tels que Bane, Two-Face et Scarecrow, Le Chevalier Noir s’unit merveilleusement au fantasme et à la réalité dans le saint mariage, ce qui fut un facteur instantané de son succès.

Création a une fin ouverte et toujours si célèbre

Création se termine avec Cobb faisant tourner un totem par habitude pour vérifier si le monde dans lequel il se trouve est réel ou faux. Avant qu’il ne commence à tomber, l’écran devient noir et le public doit interpréter par lui-même quel est le résultat. Alors que le grand public est catégorique sur le fait que Cobb soit dans la réalité et que le reste soit catégorique sur le fait qu’il rêve toute la séquence, le fait qu’il laisse le totem quel que soit son sort montre que Cobb a évolué au-delà du monde des rêves. Alors qu’il s’éloignait du totem, cela signifiait un monde qu’il avait laissé derrière lui et ses enfants sont devenus sa seule priorité, ce à quoi les fans s’émerveillent et réfléchissent depuis des années. Sans une réponse vraie et concrète quant au sort de Cobb, ou de ses enfants, face à de nouveaux indices comme l’alliance et l’âge de ses enfants entrant en jeu, rien ne peut être dit avec certitude, à part le génie de Nolan.

Le Chevalier Noir est facilement revoyable

Le Chevalier Noir a un afflux d’éloges, mais l’un des plus grands avantages qu’il a sur le reste est le fait qu’il peut facilement être revu, quelque chose de très rare pour les films de Nolan. Des films comme Création et Souvenirsont de grands films, le public est pris à travers les rebondissements et la progression de l’histoire, mais le facteur x semble s’estomper. Les films deviennent juste un moyen de passer le temps. Le Chevalier Noir brise ce moule. Il est facilement revoyable et merveilleux à chaque visionnement. N’ayant pas de rebondissements majeurs en dehors de la mort de Rachel Dawes, il peut facilement être apprécié encore et encore, sans perte d’enthousiasme, dont souffrent de nombreux autres films.

Création a un casting étoilé qui tue tous leurs rôles

Un bon acteur fait un bon film. Dans La création cas, chaque acteur était un bon acteur. Le portrait douloureux mais enrichissant de Leonardo DiCaprio de Cobb, le portrait comique et intense d’Eames par Tom Hardy, la rivalité amicale de Joseph Gordon-Levitt entre Eames et Arthur, et la performance d’Elliot Page en tant que génie de l’enfant, Adrianne. La performance effrayante de Marion Cotillard en tant qu’antagoniste Mal, et la chimie globale et l’ensemble de tous les acteurs qui bouclent la boucle tout au long du film en ont été l’un des meilleurs éléments. La quantité parfaite d’histoire à l’action, et de fantaisie au réalisme, était encore une fois, Christopher Nolan à son meilleur. Nolan a travaillé sa magie sur sa toile, l’écran, et a offert au public le film d’une vie.

Le Chevalier Noir est le film ultime de Batman

Le chevalier noir est de loin le meilleur et sans précédent film de Batman, jamais (encore). Nolan crée une merveilleuse exploration de la relation Batman-Joker et un reflet obsédant de la société qui sont dépeints à travers la fin du film aux enjeux élevés. Excellant dans l’utilisation du deuxième méchant Two Face que de nombreux autres films de super-héros n’ont pas réussi à faire, Le chevalier noirplace la barre pour tous les films Batman et celui qui n’a pas encore été égalé. Le Batmande Matt Reeves ressemble à une perspective alléchante juste après ce film, avec Gotham, la police inefficace et ravagée par le crime de Nolan, qui n’a pas encore été battue.

