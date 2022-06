5 raisons de manger des pommes de terre plus souvent

En matière de polyvalence, peu d’aliments peuvent rivaliser avec la pomme de terre. Non seulement vous pouvez servir ce légume de différentes façons, mais il regorge également de nombreux avantages pour la santé. Et même si vous vous méfiez des pommes de terre en raison de leur teneur en glucides, ces bienfaits pour la santé sont trop beaux pour être ignorés !

Photo : Markus Spiske/Unsplash

Meilleure santé digestive

Des problèmes comme l’indigestion et la constipation ne sont jamais agréables. Heureusement, les pommes de terre sont une excellente source de fibres. Ajoutez-en davantage à votre alimentation et les aliments devraient entrer et sortir de votre corps sans aucun problème.

Aide à la perte de poids

La teneur en fibres des pommes de terre n’est pas seulement bonne pour votre santé digestive. Cela peut également vous aider à perdre du poids, car vous avez tendance à vous sentir rassasié après avoir mangé. C’est un excellent moyen de vous empêcher de grignoter.

Stimule le système immunitaire

Les protéines, le potassium, la vitamine C et les antioxydants ne sont que quelques-uns des nutriments, vitamines et minéraux contenus dans les pommes de terre. Et ensemble, ils peuvent faire des merveilles pour votre corps, comme renforcer votre système immunitaire. Donc, si vous êtes quelqu’un qui a régulièrement des problèmes de santé, un régime comprenant plus de pommes de terre pourrait vous faire vous sentir beaucoup mieux.

Photo : Clark Douglas/Unsplash

Prend soin de votre peau

Consommer beaucoup de vitamine C peut aider à des choses comme la protection de la peau. Non seulement il vous protège contre les rayons UV du soleil, mais il augmente également la production de collagène. Cela retarde l’apparition des rides.

Bon pour votre cerveau

Les pommes de terre sont connues pour stimuler les performances cognitives. La présence de pyridoxine aide à améliorer la santé du cerveau et arrête potentiellement l’apparition de la maladie d’Alzheimer.