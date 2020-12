5 raisons de jouer à « Cyberpunk 2077 »

CD Projekt RED enfin, après plusieurs retards et détails, il pourra sortir son prochain jeu star « Cyberpunk 2077 » où nous contrôlerons à V une personne capable de tout pour réussir Ville de nuit, ce sont les bonnes raisons de prendre le relais de V dans cette grande ville.

1: L’histoire est énorme littéralement énorme. Avec 3 itinéraires initiaux, les décisions que nous prenons en tant que V affectera l’intrigue principale de toutes les manières possibles, les combinaisons sont énormes et le jeu offre suffisamment d’heures pour terminer, certainement si vous cherchez quelque chose de durable, c’est votre jeu.

2: Personnalisation en V C’est assez large, du moment où l’on choisit les aspects physiques aux personnalisations corporelles, dans le monde de «Cyberpunk 2077» nous aurons de nombreuses options pour personnaliser Les capacités de V au combat et hors du combat, c’est à vous de décider!

3: Les armes suffisent et nous avons pas mal de modifications à chacun d’eux, des armes qui ont des balles de retour, à lames qui sortent des bras comme si nous étions une mante, le plaisir ne s’arrêtera jamais là RPG de tir à la première personne offrant un gameplay beaucoup plus unique que le classique Call of Duty.

4: Le automobiles et sa variété de personnalisations. Nous aurons suffisamment de voitures de toutes sortes pour nous transporter dans l’immense ville de Ville de nuit, du sport, à futuriste, tout est accessible, bien sûr en payant un prix raisonnable dans le Jeu ou piratage avec vos compétences cybernétiques.

5: Keanu Reeves. Oui, la cinquième et dernière raison est la John Wick / Néo. Sa performance théâtrale l’a aidé à être la clé du monde de «Cyberpunk 2077» Avec sa volonté de se venger de tout le monde, Johnny Silverhand sera une pièce clé et un accessoire très divertissant à voir dans le nouveau «Cyberpunk 2077».

«Cyberpunk 2077» Il sera lancé le 10 décembre prochain.