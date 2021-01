5 raisons d’acheter un mobile à 1000 euros en 2021 (à chaque fois ils le sont moins)

Y a-t-il encore de bonnes raisons de dépenser 1000 euros sur un smartphone?

Bien que nous soyons vraiment conscients qu’un téléphone à 100 euros ne fait pas la même chose qu’un téléphone à 1000 euros, tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser autant d’argent sur un appareil mobile.

Le prix actuel des téléphones haut de gamme est prohibitif pour la plupart des utilisateurs qui doivent rechercher d’autres alternatives moins chères mais tout aussi valables. À partir de 200 euros de téléphones avec un rapport qualité-prix plus qu’acceptable ou des nouveaux appareils haut de gamme / milieu de gamme devenus si populaires ces derniers temps, comme le Samsung Galaxy S20 FE que peu ou rien a à envier aux meilleures gammes de haut de gamme du marché.

Ensuite, A quoi bon dépenser 1 000 euros sur un téléphone portable aujourd’hui?

Matériaux de conception et de construction

La première raison pour laquelle vous pouvez acheter un téléphone aussi cher est sa conception et ses matériaux de construction. À quelques exceptions près, un haut de gamme d’un tel prix aura un design innovant et sera fabriqué avec des matériaux haut de gamme tels que le verre ou la céramique, donc lorsque vous le tiendrez dans votre main, vous vous rendrez compte que c’est effectivement le cas. on trouve un smartphone différent du reste.

En revanche, les terminaux les moins chers sont généralement en plastique, ont des conceptions moins innovantes et ne sont en effet pas aussi élégants. Parce que souvent, lorsque nous analysons des terminaux bon marché, l’une de nos plaintes est toujours que la partie arrière en plastique de bonne qualité est pleine d’empreintes digitales chaque fois que nous la tenons dans notre main.

Est-ce une raison suffisante pour dépenser près de 1000 euros sur un terminal? Eh bien pour de nombreux utilisateurs, oui.

Processeur

Le processeur est-il vraiment important lors de l’achat d’un smartphone? Il est possible que non, mais il est également vrai que si vous voulez la puissance maximale d’un smartphone, vous devriez opter pour le meilleur processeur disponible.

Pourquoi ce 2021 vous devez acheter un mobile avec le Snapdragon 888

À ce jour, le Qualcomm Snapdragon 888 déjà présent dans certains modèles, est le processeur le plus puissant et en 2021, ce sera l’un des plus populaires grâce au fait qu’il est livré avec un puissant noyau Cortex-X1 qui fonctionne à une fréquence maximale de 2,84 GHz.

La raison parfaite pour avoir un mobile avec le processeur de dernière génération est la des jeux vidéo de plus en plus ambitieux que l’on peut trouver dans les magasins d’applications mobiles. La vérité est que des titres comme Genshin Impact il y a quelques années étaient impensables, mais nous voyons de plus en plus des jeux plus proches des consoles sur les smartphones. Et pour profiter au mieux de ces titres, nous allons avoir besoin d’un processeur vraiment puissant.

La photographie

Une autre raison d’opter pour un téléphone « cher » est à cause de son appareil photo. Personne ne s’attend à ce qu’un téléphone à 200 euros prenne les mêmes photos qu’un téléphone à 1 000 euros, car ce ne sera pas le cas. Plus un smartphone est cher, mieux il prendra des photos et si nous utilisons nos appareils mobiles pour quelque chose aujourd’hui, c’est pour la même raison, pour prendre de très nombreux clichés, au point que les appareils photo traditionnels ont été dépassés par ces appareils.

Maintenant, nous n’allons pas nier qu’il existe des terminaux bon marché avec une excellente qualité photographique. Un exemple clair est le Google Pixel 4a, un appareil pas très cher qui prend des photos d’une qualité exceptionnelle et qu’aujourd’hui, C’est toujours une excellente option pour tous les utilisateurs qui aiment la photographie mobile.

Assistance et mises à jour

Un autre avantage d’avoir un mobile haut de gamme est que la marque ne l’abandonnera pas après quelques mois en termes de support et de mises à jour. Malheureusement, les marques Android ont encore un long chemin à parcourir pour améliorer leur politique de mise à jour et c’est que bien que leurs appareils coûteux n’aient presque aucun problème à recevoir les dernières mises à jour du système d’exploitation Google, On ne peut pas en dire autant de ses modèles moins chers.

Pour cette raison, si vous voulez un téléphone Android toujours à jour, avec les versions Android les plus récentes et avec tous les correctifs de sécurité, Vous n’aurez d’autre choix que de vous procurer l’un des appareils à plus de 1000 euros du marché.

Espace de rangement

Stockage au prix de l’or. Alors que le stockage informatique devient moins cher et que nous pouvons trouver de gros SSD de stockage à des prix très compétitifs, dans le cas des téléphones mobiles, c’est le contraire.

Tandis que Fini le temps où les smartphones avaient 8 Go de mémoire de stockageSi vous voulez un appareil avec un minimum de 256 Go ou plus, vous n’aurez d’autre choix que d’opter pour le haut de gamme … à moins que vous ne décidiez de passer un contrat avec l’un des nombreux services de stockage cloud qui existent aujourd’hui.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂