5 questions (et réponses) avec Federica Tremolada, directrice générale, Spotify Europe du Sud et de l’Est – Spotify

Federica Tremolada a rejoint Spotify il y a exactement deux ans en tant que directeur général pour l’Europe du Sud et de l’Est. Cette région diversifiée est composée de 26 pays, y compris de grands marchés établis comme l’Italie, l’Espagne, la Turquie et la Pologne, ainsi qu’un certain nombre de nouveaux marchés à croissance rapide, comme la République tchèque, la Hongrie, la Grèce et les Balkans. Dès le début, Federica savait qu’il n’y aurait pas d’approche universelle pour ses marchés.

Chez Spotify, Federica a combiné sa passion pour l’audio (elle est musicienne depuis son plus jeune âge) avec son expérience des médias internationaux et de la technologie. Son expérience dans la négociation et la gestion de partenariats médiatiques internationaux complexes l’a amenée à avoir une compréhension approfondie des différents modèles commerciaux. chez Spotify et comment les intégrer dans le puzzle de l’Europe du Sud et de l’Est.

Récemment, Federica a été honorée au Billboard Liste des joueurs internationaux de 2021. Pour le Enregistrer a profité de l’occasion pour vérifier auprès de Federica pour savoir ce qu’elle a fait et ce qu’elle attend avec impatience plus tard.

Quelle est la vision et l’objectif ultimes de Spotify en Europe du Sud et de l’Est (SEE)?

Notre mission chez Spotify Is pour libérer le potentiel de la créativité humaine – en donnant à un million d’artistes créatifs la possibilité de vivre de leur art et à des milliards de fans la possibilité d’en profiter et de s’en inspirer. La traduction de notre mission dans les 26 marchés de la région d’Europe du Sud et de l’Est est de permettre cette connexion unique entre les artistes et les fans au niveau local en fournissant le contenu le plus pertinent, une expérience personnalisée hautement sophistiquée et le meilleur produit adapté au local. artistes, utilisateurs et annonceurs.

Si je pense à certaines des campagnes les plus récentes que nous avons lancées, elles ont eu un impact énorme à la fois localement et mondialement. Par exemple, notre San Remo 2021 la campagne a été un énorme succès! Pendant les cinq jours du populaire festival musical italien, la playlist officielle était la troisième playlist la plus écoutée au monde, juste derrière Les meilleurs succès du jour et RapCaviar.

Quelles sont certaines de vos plus grandes réalisations sur Spotify à ce jour?

L’une des plus grandes réalisations est venue d’une meilleure compréhension de la diversité et des priorités de l’ensemble de mes 26 marchés à fort potentiel de croissance, tant en termes de nouveaux utilisateurs actifs mensuels que d’abonnés. Être plus local signifie fournir un type de soutien adéquat aux créateurs et être culturellement pertinent pour tous nos utilisateurs, quelle que soit leur origine. Cela s’est traduit par de multiples initiatives que nous avons lancées dans la région: la localisation de Spotify pour les artistes dans la plupart des langues concernées, le lancement d’une stratégie originale et exclusive pour les podcasts à partir de nos principaux marchés qui a remporté un prix de type Emmy en Espagne (Premios Ondas) pour XRey, une approche plus large et meilleure de nos campagnes de marketing local, la promotion des artistes à plus grande échelle (comme Sfera Ebbasta, C Tangana, ROSALÍUNE, ou alors Taco Hemingway), et enfin mais non des moindres, la création d’une équipe qui pourrait faciliter et accélérer ce type d’accompagnement.

Selon vous, quels sont les principaux vents contraires auxquels vous et la région êtes confrontés?

Le vrai défi est de gérer la complexité à grande échelle. Nous devons nous assurer de rester compétitifs sur nos marchés les plus matures en acquérant de nouveaux publics, en actualisant notre liste de contenus originaux et exclusifs à un rythme stable, en possédant autant de genres musicaux locaux que pour les tendances mondiales (par exemple, Flamenco Flow en Espagne. ou Disco Polo en Pologne), et en personnalisant l’expérience Premium dans chaque pays.

Dans le même temps, il est important de ne pas perdre de vue tout ce qui se passe dans les pays à un stade précoce de croissance ou ceux qui sont encore sur une trajectoire de croissance rapide en alimentant cette croissance avec la bonne quantité de ressources et d’investissements. Nous n’avons jamais autant investi dans des initiatives locales en Europe du Sud-Est que nous le faisons en 2021.

Au sein de votre marché, quelles sont, selon vous, les tendances les plus excitantes ou les plus intéressantes que vous voyez?

Les podcasts sont certainement l’une des tendances les plus intéressantes qui ont également connu une énorme accélération pendant la pandémie. L’Italie et l’Espagne faisaient partie des deux marchés qui ont été mis en quarantaine pour la première fois au début de mars 2020, et au cours de ces premières semaines, l’écoute des podcasts a augmenté sur ces marchés. Ce format est particulièrement apprécié par les milléniaux et les utilisateurs de la génération Z qui identifient les podcasts comme une technologie plus humanisante et également un meilleur moyen d’alimenter la découverte de soi. Afin de proposer un contenu de qualité autour de ces sujets, nous avons lancé trois nouvelles émissions en Espagne (X-Rey, UN M, et El Rey del Cachopo), plus trois originaux (Tutto Sanremo ma dura meno, L’Educazione Responsabile, et Complottisti Domestici) et un format exclusif (Demoni Urbani) en Italie au cours des derniers mois.

Si nous jetions un œil à votre liste récemment jouée, que trouverions-nous maintenant?

J’aime le vrai crime en général pour les podcasts, donc les deux Demoni Urbani et le récemment lancé El Rey del Cachopo font partie de mes titres préférés, ainsi que certaines des émissions que nous avons lancées dans le monde, comme Renegades: Né aux États-Unis ou alors Osez diriger avec Brené Brown. Du point de vue de la musique, j’aime découvrir de nouveaux succès que je peux ajouter à ma bibliothèque, alors Release Radar et New Music Friday sont mes listes de lecture préférées pendant mon temps libre.

Diffusez l’un des podcasts espagnols préférés de Federica, El Rey del Cachopo.