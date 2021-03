5 questions (et réponses) avec David Sang Wook Park, directeur général de Spotify Corée – Spotify

En 2014, Spotify a lancé notre première playlist K-Pop, K-Pop Daebak, Sur la plateforme. Depuis ce jour, nous avons servi de scène mondiale et de partenaire pour les artistes coréens et les avons aidés à faire découvrir leur musique au monde. Nous avons doublé cet engagement en 2015 avec le lancement de notre Hub K-Pop, nous permettant de présenter davantage la musique coréenne, y compris K-Pop, hip-hop, indie, OST et R&B– aux fans du monde entier.

Puis, en février, Spotify lancé en Corée du Sud, créant une opportunité d’amplifier les musiciens coréens et de diffuser leur musique aux auditeurs comme jamais auparavant. Et cette opportunité s’est encore élargie lorsque, à peine 50 jours plus tard, Spotify est devenu disponible sur plus de 80 marchés supplémentaires pour un total de 178.

Pour mémoire rattrapé David se garer, Directeur général de Spotify Corée, pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles le moment était venu de se lancer en Corée du Sud, sur sa propre expérience de soutien aux créateurs de contenu et sur la mission de Spotify de connecter les artistes aux fans en Corée et dans le monde entier.

Cela fait 50 jours que Spotify a été lancé en Corée du Sud. Quelles premières réactions pouvez-vous partager?



Nous prenons en compte les retours des auditeurs et des artistes, travaillant en permanence pour améliorer et innover notre service. De la part de la communauté des artistes, nous avons généralement reçu un accueil chaleureux et des commentaires positifs indiquant que notre lancement a activé le marché local du streaming musical. Nous espérons que davantage d’auditeurs pourront se connecter avec un éventail plus diversifié d’artistes et de genres musicaux, à la fois en Corée et dans le monde. Notre équipe sur le terrain y est profondément engagée.

Des auditeurs, nous continuons à recevoir des commentaires extrêmement positifs sur nos technologies de personnalisation et de découverte inégalées. Ils constatent un niveau très élevé d’entrées éditoriales liées à la musique, alimentées par les données et la profondeur de notre apprentissage automatique algorithmique. Nous voyons déjà comment les auditeurs découvrent de nouveaux artistes et musiques, élargissent leur gamme d’écoute et leur expérience. Nous croyons en Spotify comme plus qu’une plate-forme d’écoute, mais comme un outil qui vous apporte le monde de l’audio.

Parlez-nous de votre parcours professionnel avant Spotify. Comment cela vous a-t-il préparé à votre rôle actuel?

J’ai travaillé à l’intersection des médias de contenu et de l’informatique / technologie tout au long de ma carrière, en créant récemment une startup et en créant une entreprise en Corée pour une entreprise mondiale. L’un des moments forts de ma carrière a définitivement été de favoriser et de nourrir la communauté et l’écosystème des créateurs de vidéos dans la région APAC. Aider les créateurs coréens à renforcer leur présence non seulement en Corée, mais dans le monde entier, grâce au soutien d’outils et de données, a été l’une des expériences clés qui m’a aidé à me préparer à ce rôle. Il y avait un fait qui prévalait dans les différents rôles que j’avais assumés: ce contenu est roi.

Spotify a été avide de servir de pont de K-Pop vers le monde des années avant son lancement. Pouvez-vous parler du calendrier de ce lancement? Pourquoi était-ce maintenant le bon moment?

Bien que Spotify ait été très actif pour desservir le marché coréen du streaming musical, il s’agit d’un marché très mature, unique et complexe. Avec cela, nous avons dû investir énormément de temps, de ressources et de recherche des années avant le lancement. Dans chaque pays où nous entrons, nous devons prendre en compte les spécificités du marché et nous aligner sur l’industrie locale.

Dans l’ensemble, la construction d’une base solide pour notre vision à long terme en Corée a pris du temps, et nous adoptons une approche étape par étape et hyper sophistiquée en tenant compte des spécificités du marché et de toutes les parties prenantes concernées. Notre objectif est de démocratiser l’audio et la musique à long terme, et en aidant à accélérer la croissance de tout l’écosystème de diffusion de musique en Corée, au profit des créateurs, des labels, des distributeurs et des fans. C’est un marathon, pas un sprint.

Comment Spotify soutiendra-t-il les artistes coréens, à la fois pendant le lancement et à l’avenir?

Nous espérons maintenant porter la musique coréenne et la popularité mondiale des artistes à un autre niveau. Tout récemment, nous avons vu une variété d’artistes différents, tels que ROSE, DPR IAN, SHINee, Epik High, CHUNG HA, et plus encore dans le top 10 des premiers charts mondiaux de Spotify. L’industrie de la musique coréenne est l’épicentre des nouvelles tendances culturelles et de la musique depuis de nombreuses années, et il est important pour nous de nous intégrer encore plus loin dans ce marché unique, de nouer des relations plus étroites avec encore plus d’artistes et de labels et de les connecter avec des fans du monde entier. Un exemple est notre Spotify pour les artistes des master classes, que nous avons organisées de manière proactive pour les labels et les artistes afin qu’ils puissent mieux exploiter nos données et nos outils aux côtés des conseils et du soutien de notre équipe musicale. Nous voulons leur donner les moyens de se connecter avec un public encore plus large, à la fois local et mondial.

Quelle est la vision et l’objectif ultimes de Spotify en Corée?

Notre objectif ultime est de fournir la meilleure expérience audio à nos auditeurs en Corée et de continuer à connecter des artistes et des fans à une échelle qui n’a jamais existé auparavant. Pour les auditeurs, nous nous engageons à créer un environnement dans lequel ils peuvent profiter d’une expérience personnalisée adaptée à leur style de vie, ainsi que de nouveaux contenus divers du monde entier.

Nous nous considérons comme un catalyseur de croissance supplémentaire sur le marché, la découverte de nouveaux artistes et de la musique étant une force clé. Nous sommes fiers de cela et affinons activement nos algorithmes pour permettre encore plus de découvertes par les fans de nouveaux artistes chaque mois. Nous sommes également convaincus que le marché de la musique coréen a amplement la possibilité de se développer davantage, à mesure que les habitudes de consommation audio et musicale des auditeurs se transforment progressivement. Le changement a déjà commencé. Ce n’est qu’une question de temps et nous travaillons dur pour accélérer les choses. En tant que PDG, Daniel Ek, mentionné à Diffuser sur, « C’est juste le début. »

Prêt à découvrir de la musique et des listes de lecture par vous-même? Découvrez les meilleures listes de lecture de travail de David –Beats Lo-Fi, Café Lo-Fi, et Maison Lo-Fi—Ou l’une de ses nouvelles listes de lecture préférées, Dans le K-Indie. « Récemment, tu es est un nouveau joyau que j’ai découvert à travers lui. Il y a tellement de talents musicaux comme le vôtre en Corée qui doivent être entendus à la fois en Corée et dans le monde. »