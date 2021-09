5 plateformes de streaming pour les amateurs d’anime

Les anime est une forme d’art japonais avec des animations numériques de haute qualité et des histoires qui tournent autour de l’existentialisme et s’éloignent des propositions occidentales davantage orientées vers les enfants. Les scènes de violence et de sexe sont monnaie courante dans ces productions qui ont conquis le monde entier avec des titres tels que Dragon Ball, Evangelion et Shingeki no Kyojin.







Les séries animées qui sont encadrées dans ce style ont des thèmes très variés, mais l’approche technique ainsi que l’humour et la violence font que le anime quelque chose de très facile à reconnaître. L’esthétique seule sert à ce que le spectateur sache ce qu’il voit. De plus, on ne peut manquer de reconnaître que les titres classiques ont transcendé le Japon pour faire partie de la culture universelle. !! Toutes nos félicitations!!

+5 plateformes de streaming pour profiter de l’anime

5. Amazon Prime Vidéo

Le service de streaming de l’entreprise Jeff Bezos qui a un contenu de premier ordre et bien sûr ne laisse pas de côté les abonnés qui aiment l’anime. Parmi les titres proposés, les suivants se démarquent : Evangelion, InuYasha, Capitaine Tsubasa et Pokémon. Une alternative attrayante avec des options valables pour l’amateur d’anime.

4. Netflix

Le géant du streaming a de la place pour un large catalogue d’anime qui attirera les amateurs de ce style d’animation dès le premier instant. Options de brillance comme Naruto, Catlevania, Kuroko’s Basketball et Spirited Away. La vérité est que l’interface de Netflix a un catalogue qui impressionne.

3. Funimation

Il a une version gratuite qui a un contenu sélectionné, mais si vous voulez profiter pleinement de l’expérience, vous devez vous abonner pour accéder à son catalogue complet sans publicité, y compris ses diffusions simultanées et son doublage exclusif. Quelques titres ? Shingeki no Kyojin, Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia et The Promised Neverland en plus des classiques comme Cowboy Bebop.

2. Anime Onegai

C’est une entreprise fondée en Amérique latine, mais qui a des investissements japonais. En plus de leurs productions, des premières simultanées avec le Japon ont également été annoncées. Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez non seulement regarder des anime avec sous-titres mais aussi avec des doublages originaux enregistrés dans leurs propres studios. Titres ? Riel Romanesco, Tsukiuta 2 et Il y a le goulot d’étranglement.

1. Rouleau croustillant

Une plateforme de streaming d’anime exclusive avec une présence en Amérique latine et la plus ancienne du Mexique. Son portail a tout sur le catalogue proposé par la plateforme, plus d’actualités et de jeux. Certains des titres qui se démarquent dans leur offre sont Naruto, Dragon Ball Super, One Piece et Dragon Maid de Miss Kobayashi. Cette alternative est en plein essor dans la région et est capable de continuer à se développer encore plus dans le temps.