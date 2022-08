5 plantes pour tous ceux qui n’ont pas la main verte

Prendre soin des plantes est un art. Certains ne peuvent pas survivre une journée au soleil, tandis que d’autres n’en ont jamais assez. Et tandis que certaines plantes doivent être arrosées presque tous les jours, d’autres ne le supportent pas du tout. Pour tous ceux qui aiment les plantes mais qui n’arrivent pas à les garder en vie, choisissez des plantes faciles qui n’ont pratiquement pas besoin d’entretien. Il y a beaucoup d’espèces qui, indépendamment de votre (absence d’) interférence, ne peuvent presque pas mourir.

Photo : Katya Ross/Unsplash

1. Sanseveria

Le Sanseveria est mieux laissé seul. Partez en vacances pendant quelques semaines sans vous soucier ni oublier que vous avez la plante dans la maison, car elle survivra par elle-même. Placez de préférence la plante à la lumière indirecte du soleil et donnez à la Sanseveria un peu d’eau toutes les quelques semaines. Le fait que la plante vous demande peu ne signifie pas que vous n’obtenez rien en retour. En effet, il crée un air et une humidité plus propres dans votre maison en convertissant les substances toxiques en oxygène.

2. Ficus robuste

La sève de cette plante était autrefois utilisée pour produire du caoutchouc. Et le nom latin le révèle : c’est un type robuste. L’hévéa peut devenir assez grand et est donc parfait comme une déclaration verte frappante dans votre maison. Achetez-en de préférence une plus petite, car plus la plante est habituée aux conditions de votre maison, mieux c’est. D’ailleurs : ça poussera quand même.

Photo : Annie Spratt/Unsplash

3. Plantes de jade

On dit que la plante de jade porte chance. Et bien qu’il n’y ait aucune garantie, ce qui est certain, c’est que vous n’avez pas à y prêter beaucoup d’attention. Jade aime le soleil et n’a besoin que d’un peu d’eau de temps en temps – environ une fois toutes les deux semaines et seulement lorsque le sol est complètement sec.

4.Aloe Vera

Cette succulente bleu-vert pousse principalement en Afrique et en Inde, mais fera également très bien dans votre salon. Même si vous coupez l’une des feuilles charnues – le gel qu’elle contient peut être utilisé sur des brûlures ou des peaux sèches – l’Aloe ne lâche rien. Vérifiez simplement le sol dans le pot de temps en temps. Est-ce complètement sec ? Ensuite, il est temps pour un peu d’eau.

5. Aspidistra Elatior

L’Aspidistra elatior est aussi appelée usine de fonte, du nom des casseroles en fonte indestructibles. Et non sans raison, car même si vous arrosez rarement la plante, la plante restera debout. Est-ce que la plante a l’air d’abandonner? Pas de stress : un peu d’eau lui redonnera vie en un rien de temps. Cette plante nécessite peu de lumière et convient donc très bien pour éclairer les endroits sombres de la maison.