5 plantes de chambre qui vous aideront à dormir

Les plantes ne sont pas seulement un bon moyen d’égayer un espace, on dit aussi qu’elles aident à renforcer la créativité, à stimuler l’humeur, à augmenter la productivité, à produire de l’oxygène, à apporter la tranquillité, à maintenir les niveaux d’humidité intérieure et à filtrer les polluants de l’air. Supprimez la liste des avantages !

Découvrez quels plans fonctionnent le mieux dans votre chambre à coucher !

Photo : Gabriella Clare Marino/Unsplash

Usine de serpent

Ces beautés nécessitant peu d’entretien sont des filtres étonnants pour le formaldéhyde, le benzène, le xylène, le trichloroéthylène et le toluène. Ils sont si efficaces pour purifier l’air qu’ils figurent sur la liste des meilleures plantes purificatrices d’air de la NASA. Ce qui rend ces plantes encore plus spéciales, c’est qu’elles convertissent le dioxyde de carbone la nuit, alors que la plupart des plantes d’intérieur ne le feront que pendant la journée.

lavande

Si votre chambre est suffisamment éclairée, vous pouvez faire pousser cette belle herbe à l’intérieur. La particularité de la lavande est que sa fleur et son feuillage regorgent d’huile parfumée qui aide les gens à améliorer leur humeur, à se détendre et à dormir. On dit aussi que l’odeur de la lavande éloigne les moustiques !

pothos d’or

Alors que toutes les plantes de cette liste nécessitent peu d’entretien, Golden Pothos est la plus facile à entretenir. Ils fonctionnent comme de grands purificateurs et sont également très faciles à propager. Vous pouvez choisir de les suspendre ou de les entraîner à grimper sur un poteau en mousse ou un treillis.

Photo : Séverin Candrian/Unsplash

Philodendron cœur-feuille

Le Heartleaf Philodendron est une plante vibrante, verte, en forme de cœur, qui absorbe et filtre l’air comme un fou. Ils sont connus pour augmenter l’humidité en libérant de la vapeur d’eau pendant la transpiration, ce qui aide à réduire les risques de maux de gorge, de problèmes respiratoires, de rhumes et d’éruptions cutanées.

Chlorophytum Comosum ‘Plante araignée’

La plante araignée améliore la qualité de l’air qui favorise un sommeil de qualité. Il grandit rapidement et se retrouve avec beaucoup de plantules ou de chiots que vous pouvez choisir de donner à des amis ou de garder pour cette purification d’air supplémentaire !