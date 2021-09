5 photos virales de célébrités

La semaine dernière, de nombreuses célébrités ont fait la une des journaux. Au-delà des événements officiels, chacun a sa routine et son quotidien. Ainsi, cette semaine, les paparazzis ont capturé les stars qui ont profité d’un espace libre pour se promener ou aller à des enregistrements.

De Zendaya à Daniel Craig en passant par Ben Affleck, dans Spoiler nous vous présentons les cinq photos et les cinq moments les plus chauds de la semaine des célébrités. Vue!

Les moments les plus chauds des célébrités :

Zendaya :

L’actrice était l’une des grandes absentes du gala du MET. Cette année et après une pause forcée par COVID 19, Zendaya a préféré se concentrer sur le tournage de la deuxième saison d’Euphoria. Sur cette photo, on la voit entrer dans le décor californien de la série où elle caractérise Rue.

Zendaya entrant dans le décor. Photo : (Le Groupe Grosby)



Ben Affleck :

Avec Jennifer López, l’acteur est l’un des plus recherchés par les paparazzi. Et maintenant, une nouvelle photographie les met sur toutes les lèvres. À l’aéroport Marco Polo de Venise, l’idole d’Hollywood a été surpris en train de bloquer et de pousser un fan qui voulait se rapprocher de son amour, mais ne portait pas de protège-dents.

Ben Affleck. Photo : (grille de fond)



Cris Hemsworth :

En plus d’être acteur, l’interprète de Thor a un autre hobby : le surf. Basé en Australie, il a été surpris en train de se détendre avec sa planche sous le bras et de profiter du soleil sur les plages de Byron Bay.

Chris Hemsworth. Photo : (QLD1)



Daniel Craig:

En pleine furie pour ses adieux à James Bond, l’acteur a décidé de faire une pause. Avec sa partenaire, Rachel Weisz, elle a dîné au restaurant River Cafe, situé sous le pont de Brooklyn.

Daniel Craig et Rachel Weisz. Photo : (grille de fond)



Camila Cabello :

Sa photographie est celle qui a le plus inquiété les fans. Camila, qui vient de se montrer dans Cinderella Movie sur Amazon Prime, a été vue en train de pleurer dans un restaurant en compagnie de Shawn Mendes. Bien qu’il ait assuré que ce n’était pas un problème avec son partenaire, il n’a pas voulu en parler davantage.