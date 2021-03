5 personnages qui pourraient faire leur apparition dans le dernier épisode de WandaVision

Nous sommes à quelques jours de vendredi qui marquera la fin de «WandaVision», la première grande série du Univers cinématographique Marvel pour le service de streaming Disney +. La semaine dernière, l’avant-dernier épisode de la série est sorti, qui a connu de nombreux moments importants pour les fans, comme la première fois que le nom « Scarlet Witch » est mentionné ou la scène post-crédits choquante avec Vision.

Les fans pensent sans aucun doute qu’il y a beaucoup de mystère à résoudre et que les questions n’arrêtent pas de pleuvoir, telles que: D’où vient Agatha? Vision est-elle morte ou vivante? Qu’arrivera-t-il aux jumeaux? Qui est Tyler Hayward? o Quelqu’un contrôle-t-il Wanda?, et bien d’autres que vous pouvez voir ici. Mais aucune inconnue n’est plus grande que: Qui sera le camée surprise?

La question du personnage qui peut apparaître se pose lorsque Elizabeth Olsen a révélé qu’à la fin, il y aurait un caméo d’une vieille connaissance qui reviendrait au MCU, « similaire à ce qui s’est passé dans ‘The Mandalorian’ avec Mark Hamill et Luke Skywalker ». À partir de ces déclarations, les fans pensent qui ils peuvent être, et Dans Spoiler, nous essaierons de vous aider avec ces 5 options possibles.

+5 personnages qui peuvent être le camée surprise à la fin de WandaVision:

1. Magnéto

Tout semble indiquer que Magneto est le principal candidat pour avoir son apparition dans la fiction, puisque dans les bandes dessinées, il est le père de Wanda et Pietro, et une publicité pour « Nexus » a ouvert la porte au multivers, permettant le camée possible de Michael Fassbender ou Ian McKellen.

2. Docteur Strange

Le deuxième plus susceptible d’avoir son rôle dans le dernier chapitre est le personnage joué par Benedict Cumberbatch, puisque dans les bandes dessinées est celui qui aide Wanda après avoir perdu le contrôle de ses pouvoirs. Aussi, le sorcier part à la recherche de son livre «Darkhold» qu’Agatha a et il a également été confirmé que la série et la suite de Doctor Strange seront connectées.

3. Spider-Man

Le deuxième film du personnage a révélé l’identité de Peter Parker comme le célèbre wall-crawler, alors ils prétendent que est sous le regard de l’agence de sécurité SWORD. Dans Spider-Man 3 Strange apparaîtra et il ne serait pas étrange son apparition dans « WandaVision », car dans la dernière avance de la bande où ils ont révélé le titre, il y avait des indices liés.

4. Capitaine Marvel

La série en vedette Monica Rambeau, que nous avons rencontré enfant dans le long métrage ‘Captain Marvel’ avant les événements de ‘Avengers: Endgame’. Dans le cinquième épisode Jimmy Woo nomme l’héroïne et il semble y avoir de l’inconfort sur le visage de Monica, on pense donc que son apparition se poursuivrait dans la suite du personnage joué par Brie Larson.

5. Charles Xavier

L’arrivée du professeur X il serait donné grâce à l’apparition de Pietro par Evan Peters, alors que cet acteur jouait Quicksilver dans l’univers X-Men. Xavier pourrait arriver pour aider Wanda à reprendre le contrôle d’elle-même en communiquant avec ses pouvoirs télépathiques.