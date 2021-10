5 personnages Marvel idéaux pour ces acteurs non-MCU

Les Univers cinématographique Marvel est en constante expansion, avec des héros et des méchants qui rejoignent cette franchise année après année. Avec l’acquisition de Fox, Disney a accès à de nombreuses propriétés qui lui ont été refusées pendant des années. Exemples? Les X-Men et les Quatre Fantastiques. En ce sens, de nombreux fans attendent l’arrivée des mutants et de la première famille de héros au MCU. Bien entendu, les versions précédentes font partie du passé et il s’agira de voir ce qui surprend le cerveau de merveille: Kevin Feige.

De nombreux comédiens de renom sonnent à chaque fois un nouveau projet de la Univers cinématographique Marvel. Certains comme Keanu préfetIls ont même répondu sur la possibilité de donner vie à différents personnages de la marque. L’industrie a été dominée par le genre pendant plusieurs années et le travail de merveille dans le septième art c’est impeccable. La conclusion récente de la saga Infinity a ouvert la porte à la phase 4 de cette histoire qui surprendra avec le concept de « multivers”. Quels personnages rejoindront la franchise ?

+ Personnages idéaux pour ces acteurs qui ne font pas partie du MCU

5. Étoile de feu

Angelica Jones est une mutante capable de contrôler le feu et le vol. Elle faisait partie des Avengers et des New Warriors. Jusqu’à présent, il n’est pas apparu dans le monde du grand écran, mais si les mutants devaient faire partie du MCU, Panettière Hayden ce serait une option idéale pour le personnifier. L’actrice a du look et faisait déjà partie d’une émission du genre : Héros.

4. Carcajou

Le mutant le plus connu ? Il faisait partie du X Men et les Vengeurs. Au cinéma, il a donné la vie Hugh Jackman depuis plusieurs années, mais cette version n’est pas liée à MCU. Un acteur qui pourrait le jouer est Scott Adkins, l’une des grandes figures du cinéma d’action et des arts martiaux. L’interprète a une présence imposante doublée d’un regard intense qui pourrait bien servir à donner vie à Logan.

3. M. Fantastique

Le leader de la première famille de super-héros de l’histoire de la bande dessinée. Il y avait deux versions du personnage sur Fox joué par Ioan Gruffudd et Miles Teller. Comme Carcajouils n’ont rien à voir avec lui MCU et pour cette raison, nous ajoutons notre fancast dans cette liste qui est orientée vers cet univers. Dans ce cas, l’élu est Jean Krasinski, un acteur polyvalent qui peut jouer ce rôle de manière crédible et réussie.

2. Magnéto

Le leader mutant a été dépeint au cinéma pendant Renard pour Ian McKellen et Michael Fassbender. Ce rôle nécessite quelqu’un d’intense, de stature importante, avec la capacité de travailler son imagination de manière convaincante et un ton de voix grave ne ferait pas de mal. Notre réponse ? !Keanu préfet! Ce serait un grand effet éliminatoire de la part de merveille.

1. Galactus

Le mangeur de mondes est un personnage qui va avoir besoin de beaucoup de travail VFX. L’acteur qui l’interprète va devoir travailler avec beaucoup de Motion Capture et sa voix va être un élément essentiel à imposer à ce méchant qui vient avec l’intention d’anéantir la Terre. Qui peut parfaitement faire ce travail ? Liam Neeson. Reconnu pour ses entrées dans des films d’action et pour avoir donné vie au Maître Jedi Qui-Gon Jinn. Un luxe !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂