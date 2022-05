5 outils de salle de bain indispensables

Aussi important qu’il soit de décorer la chambre et la cuisine, il est tout aussi important d’aménager correctement votre salle de bain. Il est essentiel d’avoir quelques articles de base que vous pouvez utiliser encore et encore et ces objets de salle de bain sont indispensables pour tout le monde !

Photo : Collov Home Design/Unsplash

Rideau de douche

Le premier sur notre liste est un rideau de douche. Non seulement cela offre de l’intimité, mais vous pouvez également choisir une impression qui résonne avec votre style. Vous pouvez expérimenter différents motifs ou opter pour un bon vieux rideau blanc classique pour compléter votre salle de bain.

tapis de bain

Ensuite, un tapis de bain. C’est un excellent accessoire à avoir dans la salle de bain car il absorbe l’eau renversée. Après vous être rincé sous la douche, vous aurez votre tapis de bain sur lequel marcher pour absorber l’excès d’eau et aussi pour vous empêcher de glisser en sortant de la baignoire.

Support de brosse à dents

Un porte-brosse à dents est important si vous n’avez pas de support pour brosse à dents électrique. Il existe de nombreux porte-brosse à dents petits et compacts disponibles et ils ne coûtent pas cher du tout. Vous pouvez également ranger votre dentifrice et votre gratte-langue à l’intérieur du porte-brosse à dents pour économiser de l’espace.

Photo : Curologie/Unsplash

entraver

Un panier est un autre incontournable dans la salle de bain. Au lieu de laisser des vêtements sales éparpillés, vous pouvez utiliser le panier pour garder tous vos vêtements au même endroit afin de pouvoir les jeter dans la lessive plus tard. C’est également un excellent moyen de transporter des vêtements frais dans la sécheuse ou de les transporter à l’extérieur si vous souhaitez sécher vos vêtements plus tard au soleil.

Cabinet de stockage

Le dernier mais non le moindre est une armoire de rangement. Vous pouvez l’installer sur le mur de votre salle de bain et conserver toutes vos bouteilles de shampoing, savons et nettoyants pour le visage dans un seul espace. C’est aussi une bonne idée d’en avoir un avec un miroir intégré afin que vous puissiez l’utiliser pour vous examiner lorsque vous vous rasez ou vous brossez les dents.