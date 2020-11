5 offres avec lesquelles il est impossible de se tromper

Ces smartphones Xiaomi peuvent être le meilleur achat, quel que soit le type d’utilisateur que vous êtes.

le Vendredi noir aura lieu dans quelques jours, le prochain Vendredi 27 novembre. Ils nous attendent réductions intéressantes dans toutes sortes de magasinsCertains ont même commencé à mettre certains d’entre eux au premier plan.

Nous vous apportons une sélection avec 5 offres mobiles Xiaomi auxquelles il est difficile de résister. À partir de terminaux haut de gamme, tels que Xiaomi Mi 10T Pro, à certains des moins chers de son catalogue, tels que Redmi 9.

PETIT X3

le PETIT X3 arrive avec un écran IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 732G, une puce que vous pouvez demander beaucoup avec des applications exigeantes. Il y a quatre caméras que le POCO X3 loge sur son dos, il a également une batterie qui atteint 5160 mAh avec une puissante charge rapide de 33 W.

Xiaomi Mi 10T Lite

Le Xiaomi Mi 10T Lite intègre un grand panneau AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD + et 120 Hz. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 750G, un processeur puissant qui déplacera les applications exigeantes en douceur. L’appareil chinois comporte également 4 caméras à l’arrière et une batterie de 4 820 mAh avec charge rapide.

Xiaomi Mi 10T Pro

L’appareil Xiaomi arrive avec un panneau IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La seule interruption sur sa face avant est un petit trou qui abrite sa caméra frontale de 20 mégapixels. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 865, l’un des processeurs les plus puissants du moment. Cela a aussi 4 caméras arrière et une batterie de 5 000 mAh.

Redmi Note 9 Pro

est Redmi Note 9 Pro a un front entièrement occupé par sa Écran IPS de 6,67 pouces et résolution Full HD +. Sous son châssis, le Qualcomm Snapdragon 720G, un processeur conçu pour le le jeu et cela vous permettra de profiter d’applications exigeantes. Le smartphone Redmi a également 4 caméras sur son dos et un grande batterie de 5020 mAh.

Redmi 9

L’appareil Xiaomi arrive avec un écran IPS de 6,53 pouces et une résolution HD +. Nous parlons d’un smartphone en plastique, mais qui vient avec un design simple et beau que vous pouvez trouver dans différentes couleurs. Votre cerveau est le MediaTek Helio G25. La batterie de ce Redmi 9A atteint un impressionnant 5000 mAh, vous pouvez arriver à la fin de la journée sans hâte.

