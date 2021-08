5 nouvelles séries animées sur Crunchyroll qui valent le détour

Le service de diffusion en continu Croustillant continue dans sa progression pour transmettre le meilleur de l’anime à des millions d’utilisateurs, et c’est pourquoi, chaque mois, ils intègrent de nouveaux contenus à sa grande bibliothèque. La plateforme vient d’être rachetée par Sony et rejoindra bientôt Funimation pour continuer à proposer des séries plus intéressantes à ses abonnés, comme celles qui ont été créées récemment et qui valent la peine d’être regardées. Passez en revue ces cinq !

+5 nouvelles séries animées sur Crunchyroll à voir absolument

Résumé : Fena Houtman se souvient peu de son enfance. Orpheline et élevée comme servante dans un bordel, sa vie bascule lorsqu’elle s’enfuit sur une île aux pirates où elle découvre la vérité sur sa famille. Avec Fena la seule capable de percer les secrets de sa famille, et avec un formidable équipage de femmes pirates sur ses talons, elle doit prendre sa place en tant que capitaine de son équipage de samouraï pour une aventure en haute mer !







4-D_CIDE TRAUMEREI L’ANIMATION

Résumé : Ryuhei a toujours beaucoup admiré son frère aîné depuis qu’il est petit. Même après avoir été témoin de la mort mystérieuse de son frère, Ryuhei devient un adolescent très vivant. Un jour, après son entraînement au kickboxing, une mystérieuse créature qui prétend s’appeler Tris le mord. Cette nuit-là, il commence à faire un rêve très particulier, et alors que quelque chose appelé « Des gouttes circule à travers Shibuya, les rêves et les désirs des gens commencent à se tordre. Qu’est-ce qui l’attend alors qu’il approfondit cette question ?







3-Drug Store in Another World – La lenteur d’un pharmacien tricheur

Résumé : Reiji Kirio était un esclave d’entreprise qui ne faisait que travailler et travailler. N’importe quel jour, rentrant du travail l’air épuisé, il apparaît soudainement dans une forêt inconnue dans ce qui semble être un autre monde. « Wow, ça doit être celui de se retrouver dans un autre monde après s’être réincarné », pense-t-il. Il découvre qu’il est apparu dans ce monde avec deux capacités : « Analyser » et « Découverte médicinale », qui, bien qu’elles ne semblent pas très impressionnantes, s’avèrent être ! Une histoire de comment mener une vie tranquille dans un autre monde en tant que pharmacien.







Jeu de 2 batailles en 5 secondes

Résumé : Un nouveau type de batailles de compétences est sur le point de commencer pour une nouvelle génération ! Ce fut une matinée comme les autres pour Akira Shiroyanagi, un jeune homme du lycée/lycée qui adore les jeux vidéo et les bonbons. Un jour, il finit par se battre à cause d’une mystérieuse fille nommée Mion. C’est cette fille qui rassemble un groupe de personnes et leur donne la nouvelle : elles n’existent plus dans les archives officielles et elles ont reçu des pouvoirs spéciaux pour une certaine expérience. Akira devra utiliser ses pouvoirs pour survivre, s’élever et écraser l’organisation responsable de tout cela.







Tête 1-Nuit 2041

Résumé : On dit que les humains n’utilisent pas environ 70 % de leur cerveau. On pense que les pouvoirs mystérieux que possèdent certains humains proviennent de cette partie du cerveau. Il y a un terme pour ce 70% du cerveau qui n’est pas utilisé … » TETE DE NUIT « . Deux hommes se réveillent dans une forêt. Marginalisés par la société en raison de leurs pouvoirs psychiques, les frères Naoto et Naoya Kirihara ont passé les 15 dernières années dans un laboratoire où ils recherchaient leurs pouvoirs psychiques.