5 nouvelles informations : Starfield sera un RPG hardcore, les extraterrestres joueront un rôle

Dans une interview avec Telegraph, Todd Howard a beaucoup à voir avec Starfield révéler ce qui était auparavant inconnu sous cette forme. Nous suivons maintenant le Bande-annonce de l’E3 2021 Donc, quelques informations supplémentaires sont fournies, que nous aimerions vous expliquer ici.

Starfield va être un RPG hardcore – mais qu’est-ce que cela signifie ?

D’abord et avant tout, on parle d’un RPG hardcore. Alors que les joueurs ont pu ajuster leur apparence, leur arrière-plan et leurs valeurs de statut dans les précédents jeux TES ou Fallout, par exemple, « Starfield » devrait entrer un peu plus en détail ici. Todd Howard dit :

« Statrfield est un peu plus hardcore dans l’aspect RPG que les titres précédents. Nous revenons à certaines choses que nous aurions aimé faire dans certains matchs il y a longtemps et qui expriment vraiment qui les joueurs veulent être. »

En plus de cela, le jeu devrait faire quelque chose de très spécial différemment. Nous sommes censés Explorez vous-même les limites du jeu pouvez.

Cela signifie qu’ils ne veulent pas nous dire quoi faire et quand. Bien plus, nous devrions tout découvrir nous-mêmes, aller aux limites du jeu et les ressentir.

« Nous n’allons pas dire que vous devez faire x, y ou z. Et ce n’est pas grave, vous pouvez déterminer vous-même les limites du jeu. »

Contenu massif, monde ouvert et plus encore !

On parle aussi de des centaines d’heures de contenu. Ainsi, nous pouvons suivre l’histoire ou simplement passer notre temps dans le jeu – s’émerveiller devant un coucher de soleil, par exemple – et devrait toujours satisfaire toutes les activités.

À cet égard, vous pourriez penser qu’il existe un Jeu à univers ouvert serait, mais ce n’est pas le cas. Howard veut faire attention aux attentes de la communauté Starfield en attente, mais il non « donner un univers sans fin à explorer ». Ce n’est pas le cas. Bien plus, ils auraient des villes et ils construisent ces villes comme ils l’ont fait dans le passé.

Nous visitons différentes planètes à Starfield © Bethesda

Les humains rencontrent les extraterrestres

En plus des PNJ humains ordinaires, « Starfield » est censé être au-dessus de cela espèces extraterrestres et leurs planètes inclure. Todd Howard n’entre pas dans les détails ici à quoi ressemblent les espèces extraterrestres ou ce qu’elles ont à voir avec l’histoire, mais il confirme que la vie extraterrestre joue un rôle, comme une vie différente et intelligente déjà dans d’autres jeux. Bordeciel joué un rôle.

Vous voulez essayer de mettre cela dans le travail de science-fiction semi-réaliste d’une manière raisonnablement crédible. Il est censé jouer dans une réalité scientifique crédible, mais ce n’est toujours « qu’un jeu ».

La perspective à la première personne tout comme la perspective à la troisième personne

Et puis il y a la confirmation que c’est plusieurs perspectives de jeu sera dans « Starfield ». Et oui, vous avez bien entendu. Le jeu de rôle ne repose pas sur une perspective à la première personne ou une perspective à la troisième personne – il y a les deux façons de jouer.

Todd Howard confirme à ce stade que les différentes perspectives de jeu ont été intégrées et est toujours enthousiasmé par la perspective à la première personne. Il veut dire:

« Nous aimons ce style de jeu. La vue à la première personne est toujours notre principale façon de jouer. Ainsi, vous pouvez voir le monde et toucher toutes ces choses. »