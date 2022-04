5 nouvelles fonctionnalités de Google Maps que vous pouvez utiliser dès aujourd’hui

Google Maps est nouveau : ce sont toutes les nouveautés qui arrivent sur l’application à partir d’aujourd’hui.

Très bientôt, vous pourrez profiter plusieurs nouvelles intéressantessur Google Maps. Le service de navigation et de cartes par excellence fait ses débuts, avec une série de changements visant à améliorer la navigation en voiture, moto ou tout autre moyen de transport.

Quelques nouvelles ils étaient déjà en évidence dans l’application pendant un certain temps. D’autres seront exclusifs au Application Google Maps pour iPhone et iPad. Ensuite, nous les passerons tous en revue.

Vous pourrez savoir combien vous coûtera un trajet grâce au calcul des péages

La première des nouveautés annoncées par Google consiste en la possibilité de voir le prix estimé d’un itinéraire concret, en calculant les prix de tous les péages que nous trouverons en cours de route. Bien sûr, il y aura toujours la possibilité de éviter les péages lorsque cela est possible.

Les tarifs de péage ne seront disponible dans certains pays dans un premier temps : États-Unis, Inde, Japon et Indonésie. Plus tard, de nouvelles régions seront ajoutées à la liste.

Les cartes apparaîtront plus détaillées lors de la navigation

En plus des changements ci-dessus, Google Maps est également mis à jour pour introduire des cartes plus détaillées dans sa version mobile pour iOS et Android. Selon l’entreprise, ce changement vise à faciliter la compréhension de la carte, grâce à des mesures telles que l’inclusion de feux de circulation ou panneaux d’arrêten plus d’améliorer les détails des bâtiments, la forme et la taille des routes et bien plus encore.

Ces changements commenceront à arriver au cours des prochaines semaines dans certains pays et seront visibles dans Google Maps pour Android, iOS, Android Auto et Apple CarPlay.

Nouveaux widgets et autres nouveautés pour Google Maps sur iOS

Profitant de l’occasion, Google a également annoncé une série de nouvelles fonctionnalités qui arriveront exclusivement sur iOS dans les prochaines semaines – beaucoup d’entre elles, oui, étaient déjà disponibles sur Android -.

La première consiste en la possibilité de ajouter des widgets Google Maps à l’écran d’accueil de l’iPhone ou de l’iPad. Il sera également possible obtenir des directions de navigation avec une seule touche via l’Apple Watch grâce à la nouvelle « Complication » de Google Maps pour Apple Watch.

Finalement, Google Maps fonctionne désormais mieux avec Siri, Spotlight et l’application Raccourcis, donnant la possibilité d’obtenir des directions d’une manière plus simple. Cette fonctionnalité sera disponible cet été.

