5 nouvelles de WhatsApp cette semaine que vous avez peut-être oubliées

Qu’est-ce qui est arrivé sur WhatsApp cette semaine ? Nous passons en revue les changements les plus intéressants qui ont récemment atterri dans l’application de messagerie

Nous allons passer en revue les actualités les plus importantes qui ont atterri sur WhatsApp ces derniers jours. Comme chaque semaine, l’application a été mise à jour fréquemment dans le but d’introduire changements et nouvelles fonctionnalitésqui sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs.

A cette occasion, il faut souligner des nouveautés comme l’arrivée d’un nouvelle interface pour les messages audio*, des améliorations dans l’aperçu des liens dans les états ou l’option qui permet aux administrateurs de supprimer n’importe quel message d’un groupe. Nous passerons en revue toutes les actualités ci-dessous.

robot WhatsApp officiel

L’une des dernières actualités WhatsApp dont nous avons pu prendre connaissance consiste en l’arrivée d’un robot officiel de l’application de messagerie.

Il s’agit d’une fonction encore en phase de développement, qui semble s’inspirer d’une des fonctionnalités de Telegram. Avec lui, les utilisateurs recevront un message d’un compte WhatsApp officiel automatiséoù vous pouvez voir les dernières nouvelles qui arriveront dans l’application de messagerie, ou les modifications importantes qui seront apportées au service.

Apparemment, WhatsApp utiliserait également ce bot pour montrer des astuces ou des conseils d’utilisation qui pourraient être utiles.

Ondes sonores dans les mémos vocaux

Une autre fonction que WhatsApp a copiée sur Telegram cette semaine est l’inclusion de ondes sonores dans les messages audio. À partir de maintenant, lorsque vous jouez une note sonore dans l’application, vous verrez le ondes qui représentent le son.

Plus d’informations sur la confidentialité dans l’application

WhatsApp a également récemment ajouté un nouveau menu à partir duquel vous pouvez voir comment l’application protège notre vie privée. Cette section est disponible juste en dessous du plateau de chat, et dans celle-ci, vous pouvez la voir plus en détail quelles informations restent cryptées de bout en boutEt comment fonctionne ce système ?

Aperçu des liens dans les états

Jusqu’à présent, lors de l’ajout d’un lien vers un statut WhatsApp, il n’était possible que afficher l’url vers laquelle il s’est dirigé sur une petite carte située en bas de l’écran.

Maintenant, avec la dernière version de l’application, un aperçu du lien sur une carte plus grande, comme vous pouvez le voir sur l’image.

Les administrateurs pourront supprimer n’importe quel message d’un groupe

Avec l’une des dernières versions de l’application, WhatsApp a introduit une nouvelle option visant à administrateurs de groupe. Avec lui, les administrateurs auront la possibilité de supprimer tout message envoyé au chatpeu importe qui l’a envoyé.

Voici les nouvelles qui sont arrivées sur WhatsApp tout au long des derniers jours. En plus de cela, d’autres changements sont en préparation, comme des réactions aux statuts ou la possibilité de se cacher si vous êtes « En ligne » des autres utilisateurs. Ces nouveautés, oui, mettront encore du temps à être disponibles.

