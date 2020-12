5 mythes obsolètes sur le VIH qui doivent être dissipés

Pour marquer la Journée mondiale du sida le 1er décembre, nous décrivons certains des plus grands mythes entourant le VIH qui doivent être confinés aux livres d’histoire en 2020.

Nous avons tous entendu les mythes et les mensonges qui circulent autour du VIH, des personnes affirmant que le virus peut se propager par des baisers à la croyance dépassée qu’un diagnostic représente toujours une condamnation à mort.

Les mythes sur le VIH ne sont pas seulement dépassés, ils sont également dangereux. La désinformation a un effet dissuasif, empêchant les gens de se faire tester et maintenant la chaîne de transmission vivante.

Pour arrêter ou ralentir la transmission, il est essentiel que les gens connaissent les faits sur le VIH et comprennent comment le virus se propage.

Ici, à l’occasion de la Journée mondiale du sida, nous dissipons certains des mythes les plus nuisibles et les plus répandus sur le VIH.

1. Un diagnostic de VIH est une condamnation à mort

C’est probablement le mythe le plus dangereux sur le VIH qui prévaut encore en 2020.

Grâce à des décennies de recherche médicale, les personnes séropositives qui reçoivent un diagnostic précoce et qui reçoivent des médicaments antirétroviraux peuvent vivre longtemps, en bonne santé et heureux – et elles peuvent vivre aussi longtemps que celles qui ne sont pas porteuses du virus.

Le VIH, lorsqu’il n’est pas traité, affaiblit le système immunitaire, rendant une personne infectée par le virus plus vulnérable aux maladies graves. C’est pourquoi le diagnostic et le traitement sont essentiels.

2. Le VIH peut être transmis par les baisers

Au début de l’épidémie de VIH, les personnes atteintes du virus ont été victimes de discrimination et d’assujettissement partout où elles allaient. On en savait peu sur le virus qui ravageait la communauté LGBT +, et beaucoup pensaient qu’il pouvait être transmis par des baisers ou des attouchements.

Aujourd’hui, nous savons que ce n’est pas le cas – mais le message n’a pas encore été transmis à tout le monde. Une enquête menée en 2018 par HIV Scotland a révélé que 21% des personnes croient toujours que le VIH peut être transmis par des baisers ou des échanges de salive, tandis que 14% ont déclaré que le virus pouvait être transmis par la toux, les éternuements et les crachats.

Le VIH peut être transmis par des relations sexuelles sans préservatif, mais pas par des baisers. Ce mythe doit de toute urgence être mis à la ferraille en 2020.

3. Se faire tester pour le VIH est trop difficile et coûteux

Beaucoup de gens sont dégoûtés à l’idée de se faire tester pour les infections sexuellement transmissibles (IST), et de nombreuses personnes LGBT + supposent que le processus sera lourd, difficile et coûteux.

Mais il n’a jamais été aussi facile de passer un test de dépistage du VIH. Grâce aux progrès des tests rapides, les habitants de nombreux pays peuvent désormais accéder à des kits de test à domicile rapides et faciles à utiliser, certains organismes caritatifs et organisations les offrant même gratuitement ou pour une somme modique. Ceux qui vivent en Angleterre peuvent obtenir des tests postaux gratuits auprès de freetesting.hiv, tandis que Frisky Wales propose également des tests gratuits à domicile.

Si vous ne pouvez pas obtenir un kit de test à domicile, vous pouvez toujours vous rendre dans une clinique de santé sexuelle pour en savoir plus sur le dépistage.

4. Je n’ai pas besoin de passer un test de dépistage du VIH parce que je suis dans une relation monogame

Beaucoup de gens pensent qu’ils n’ont pas besoin de subir un test de dépistage du VIH parce qu’ils sont dans une relation monogame à long terme.

Cependant, les gens ne montrent souvent aucun signe d’avoir le VIH pendant des années après avoir contracté le virus – ce qui signifie qu’une personne dans une relation à long terme pourrait avoir le virus d’une expérience sexuelle antérieure.

Cela vaut toujours la peine de passer un test de dépistage du VIH, même dans le cadre d’une relation à long terme.

5. Je contracterai le VIH si j’ai des relations sexuelles avec une personne infectée par le virus

Lorsque l’épidémie de VIH a commencé, il n’y avait pas de traitement efficace disponible – et cela signifie que le virus se propage rapidement d’une personne à l’autre.

C’est très différent aujourd’hui. Lorsqu’il est pris efficacement, le traitement antirétroviral ramène la charge virale d’une personne à un niveau indétectable. Cela signifie que la quantité de virus dans leur sang est si faible qu’elle ne peut pas être détectée dans le corps.

Le résultat est que le virus n’est pas transmissible, même lors de rapports sexuels sans préservatif.