5 Mystères Armée des morts inexpliqués

Zack Snyder est devenu adepte de la construction du monde avec ses 8 dernières années de travail sur le DCEU. Il semble que son dernier projet Armée des morts continuera dans la même veine avec beaucoup à déballer lorsque le générique de clôture sera lancé. Snyder a déjà évoqué des idées de suite et laissé aux fans beaucoup de discussions jusque-là. Voici 5 des mystères les plus intrigants Armée des morts laissé inexpliqué.

Robot Zombies

Snyder a bien sûr un pedigree dans le genre zombie grâce à ses débuts en tant que réalisateur en 2004 et au remake classique de George A. Romero. Aube des morts. Les fans attendent plus de la même chose de Armée des morts aurait été gravement erronée car ces monstres sont une race entièrement nouvelle. Les origines exactes des zombies sont un autre mystère en soi, mais il ressort clairement de leur comportement qu’ils constituent un pas en avant dans la chaîne alimentaire par rapport aux zombies auxquels le public est habitué. Mieux catégorisé comme les Shamblers qui sont également présents à Las Vegas.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont également repéré un troisième type de marcheur parmi la horde, dans ce qui semble être des robots zombies. En plusieurs camées clignotantes et vous les manquerez, ces robots zombies se distinguent à peine de la foule, à l’exception de leurs yeux brillants et de leurs nuances mécaniques. Aucun des acteurs principaux ne reconnaît jamais les anomalies malgré des affrontements avec eux, bien que compte tenu de la nature intense de ces rencontres, il est prudent de supposer que l’équipage avait des questions plus urgentes à portée de main.

Une personne qui les a reconnus était Snyder lui-même en déclarant: « Si vous faites très attention, il y a un certain nombre de zombies qui ne sont clairement pas des zombies. Vous voyez des zombies normaux et ensuite vous voyez des zombies robots. » Le but de ces robots zombies reste inconnu, mais Snyder a également pesé avec quelques théories pour lancer le bal en ajoutant: « Sont-ils des moniteurs que le gouvernement a placés parmi les zombies pour les surveiller? Sont-ils de la technologie de l’autre monde? se passe-t-il là-bas? «

La présence imminente de la zone 51 à partir de l’échange d’ouverture du dialogue est un autre mystère qui justifie une dissection plus approfondie. En supposant qu’il y ait une force extraterrestre en jeu qui pourrait expliquer la présence du robot dans le film. Quant à la surveillance gouvernementale, c’est une autre possibilité forte. Pourquoi le gouvernement bombarderait une ville pleine de leur technologie probablement coûteuse et pourquoi Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) et ses connaissances militaires iraient-ils si loin pour créer une armée de zombies alors que les moyens de créer une armée artificielle existent déjà? pour démystifier ce dernier cependant.

Au moins, le public n’aura pas à attendre trop longtemps pour obtenir des réponses sur celui-ci, les origines des robots zombies devraient être couvertes dans le prochain préquel animé. Armée des morts: Vegas perdu.

Boucle de temps

L’un des échanges les plus bizarres du film a lieu entre Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer) et Vanderohe (Omari Hardwick) lorsqu’ils approchent du coffre-fort pour la première fois. Quelques instants avant de faire sauter les portes, Dieter attire l’attention sur un groupe de cadavres sur le sol, suggérant qu’ils n’avaient pas les outils appropriés pour le travail. Dans une scène précédente, Scott Ward (Dave Bautista) établit déjà qu’ils ne sont pas la première équipe que Tanaka a envoyée après la découverte de certains plans laissés traîner.

Il est raisonnable de supposer que les cadavres sont ceux du premier équipage de braquage, mais Vanderohe présente au public une autre théorie hors du mur. Que les cadavres leur appartiennent en fait et que l’équipage est pris dans une boucle temporelle infinie d’essais et d’échecs de braquage du coffre-fort. La théorie s’effondre apparemment après cette scène, mais la nature obtuse de celle-ci justifie la question de savoir pourquoi Snyder a inclus cet extrait de dialogue. Et il y a un certain nombre de hochements de tête qui suggèrent que ce n’est peut-être pas un dialogue de remplissage après tout.

Lorsque Dieter attire pour la première fois l’attention sur les cadavres, leur apparence similaire à celle de l’équipage est notée, avec un accent particulier sur Maria Cruz (Ana de la Reguera) et un médaillon distinct qu’elle a suspendu à son cou. L’anomalie évidente est le cadavre ressemblant à Marianne Peters (Tig Notaro), car Peters n’entre jamais dans le coffre-fort. Au lieu de cela, elle est sur le toit tout le temps pour essayer de faire fonctionner l’hélico. L’écart pourrait expliquer la différence de résultat, l’équipage ayant clairement emprunté un itinéraire différent dans cette version des événements.

L’autre point clé de l’intrigue qui pourrait prouver cette théorie est le sort des hommes impliqués dans la conversation initiale. Vanderohe est scellé dans le coffre-fort par Dieter pour le protéger de Zeus lorsqu’il attaque le duo. Dieter est présumé mort à partir de ce moment, mais son destin n’est jamais réellement confirmé à l’écran. Pendant ce temps, Vanderohe est apparemment piégé avec à peine quelques minutes jusqu’à ce que l’arme nucléaire tombe, ce qui semble également sceller son destin. Sauf dans la scène finale du film, nous voyons Vanderohe s’échapper miraculeusement indemne.

Après avoir pris sa grosse somme d’argent pour affréter un jet privé, Vanderohe se dirige vers la salle de bain pour découvrir qu’il a été mordu. À aucun moment dans le film on ne montre que Vanderohe a été mordu et en fait, Dieter l’a sauvé de justesse de ce destin quelques instants avant de le sceller à l’intérieur du coffre-fort. Avec tant de non-dits dans le récit de Vanderohe, cela soulève la question, est-ce le même Vanderohe des événements du film ou est-ce son sosie chronologique? Un autre prequel à venir Armée des voleurs semble prêt à explorer davantage Dieter, offrant peut-être un aperçu supplémentaire de ce mystère irrésistible.

Extraterrestres / OVNIS

Comme indiqué précédemment, le film s’ouvre avec deux hommes qui transportent une cargaison inconnue d’une variété hautement classifiée. Les deux hommes discutent de ce qu’ils s’attendent à ce qu’ils pourraient expédier avec l’un d’entre eux pour mettre en place un autre fil conducteur du récit. La cargaison a été ramassée dans la zone 51, un point chaud notable pour les récits extraterrestres, ce qui amène le personnage à se demander s’il transporte un extraterrestre.

Lorsqu’un conducteur distrait entre en collision avec le camion de transport, la cargaison est envoyée à toute vitesse sur la route avec le dos qui s’ouvre. Ce qui suit dans le premier aperçu de l’alpha appelé plus tard Zeus. Il fait un bref travail de l’équipe de transport restante avant de se diriger vers Las Vegas pour organiser les événements pour le reste du film.

Zeus se comporte clairement différemment des zombies dans la fiction traditionnelle de zombies, ce qui soulève la possibilité, qu’est-ce qu’il n’est pas du tout un zombie? Compte tenu de l’interaction initiale, le public est amené à croire que Zeus lui-même pourrait même être d’un autre monde. Et bien que son nom soit dérivé du statut en dehors de l’Olympe, il correspond également à une métaphore qui l’élève au statut divin étant venu du ciel et étant d’une puissance obscène par rapport à ses homologues humains.

Cela a également un lien potentiel avec l’une des principales théories entourant les zombies robots selon laquelle ils sont une sorte de technologie extraterrestre. Il est démontré que Zeus existe depuis assez longtemps pour avoir formé une civilisation hiérarchique à Las Vegas et il comprend l’importance des armements, alors peut-être qu’il a même construit les automates monstrueux pour servir de ligne de défense supplémentaire.

Bébés zombies

L’un des rares efforts pour humaniser Zeus, le retirant davantage du rôle du monstre, est sa relation avec sa reine et leur enfant à naître. Étant donné que les zombies sont traditionnellement morts-vivants, il est illogique de supposer qu’ils peuvent créer la vie ou donner naissance. Pourtant dans Armée des morts La reine de Zeus est enceinte.

Le film fait d’abord allusion à l’idée avec une scène tendre entre les deux, mais après que Martin (Garret Dillahunt) ait décapité la reine, Zeus précipite son corps vers l’Olympe pour tenter de sauver son enfant. Ses efforts échouent et c’est la perte de son enfant à naître qui l’envoie dans une rage aveugle menant au point culminant dramatique du cinéma.

Zack Snyder a confirmé dans une interview avec Esquire que ses zombies pouvaient effectivement procréer. Le réalisateur a également confirmé que ce n’était pas une conception miraculeuse et est même allé jusqu’à suggérer que les zombies étaient une sorte de race évolutionnaire supérieure à l’humanité. « Je crois qu’un certain amour zombie s’est produit, un amour zombie doux », a-t-il dit. « Ils sont comme un meilleur nous. Ils ne détruisent plus leur environnement. Ils ne se battent pas les uns avec les autres. Ils sont moins mauvais pour tout le monde. Ils sont moins toxiques. »

Donc, le comment semble assez définitif, mais il reste encore beaucoup de questions sans réponse sur les bébés zombies. D’une part, la reine s’est avérée vivante longtemps après que sa tête ait été retirée de son corps, mais le bébé n’a pas montré la même résilience. Il reste à voir quels traits les zombies de nouvelle génération conserveront ou même amélioreront après le clin d’œil de Snyder à l’évolution.

Zombies alpha / oméga

Les origines de Zeus restent un mystère pour l’instant, mais à part d’où il vient, il y a quelques autres comportements que montre l’alpha zombie qui le séparent de la horde. Zeus n’est pas seulement le modèle de cette nouvelle souche de zombie intelligent, mais lui seul doit infecter les gens pour qu’ils deviennent la même souche. Les humains tournés par ses autres alphas deviennent les Shamblers vus peupler la bande d’une manière largement non menaçante et stationnaire.

Zeus semble montrer une autorité incontestée sur ses partisans ainsi qu’un niveau d’intelligence et de capacité plus élevé, comme se couvrir la tête avec un masque pare-balles et monter à cheval. Mais il se peut que Zeus ne soit pas le seul à pouvoir présenter ces traits comme Armée des morts laisse tomber quelques indices assez apparents pour désigner Vanderohe comme le nouvel alpha ou peut-être même quelque chose de plus.

Dans une scène où Vanderohe est seins nus, il semble être marqué du symbole oméga. Certains fans ont pris cela comme un œuf de Pâques pour Darkseid dans Snyder’s Ligue de justice, le principal antagoniste DC qui tire ses pouvoirs d’une énergie appelée effet Omega. Mais en accord avec le thème grec de l’Olympe et de Zeus, l’oméga est bien sûr la dernière lettre de l’alphabet grec, souvent utilisée pour symboliser la fin.

Étant donné que Zeus est également appelé alpha et que Vanderohe est infecté à la fin, cela pourrait logiquement en faire l’oméga. Une autre souche unique de zombie qui pourrait signaler la fin de l’humanité, qui est souvent là où la plupart des fictions zombies se dirigent. Selon Snyder, Armée des morts 2 continuerait l’histoire de Vanderohe quand il a taquiné le potentiel d’une suite:

« Shay et moi savons exactement ce qui se passe ensuite et c’est fou … J’y arriverai dans une seconde. Ce que nous avons prévu est trop fou. Une fois que nous avons su que Vanderohe était mordu, et qu’il va à Mexico, j’étais comme, «Tu sais ce qui va se passer? Et puis je suis juste allé sur une larme. Et au moment où ça s’est terminé, Shay était comme, ‘OK.’/ lisTop

Sujets: Armée des morts