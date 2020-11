5 moments «  sous le pont  » qui n’ont jamais fait le spectacle (exclusif)

Sous le pont les producteurs tournent environ 4 000 heures de séquences dont ils ont besoin pour compresser et créer une série de 20 émissions.

Kate Chastain | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU

Certains des moments les plus drôles ou les plus fous ne sont pas diffusés simplement parce qu’il n’y a pas assez de temps. Mais Showbiz 45Secondes.fr a récemment acquis cinq moments exclusifs de l’invité de la charte en série Charley Walters qui a partagé des souvenirs des coulisses que personne n’a jamais pu voir.

Walters a réservé des charters pour les saisons 5, 6 et 8. Il a offert des extraits et des aperçus juteux d’autres hijinks qui se sont produits pendant qu’il était sur le plateau.

Charley Walters écrasé sur le matelot Bruno Duarte

Walters a évoqué le coup de foudre pour le matelot Bruno Duarte pendant la saison 5. «L’un des scénarios de cette charte était que j’essayais enfin de sortir Bruno du placard», a-t-il partagé dans un e-mail avec Showbiz 45Secondes.fr. «Nous avons eu un ‘rendez-vous’ amusant à bord où il a créé tout un Bootcamp rien que pour moi (puisque ce bateau n’avait pas d’équipement de gym), avec toutes sortes de choses créatives comme remplir des sacs d’eau pour les poids, etc. C’était un entraînement fou et où j’ai vraiment commencé à craquer pour lui. Un coup de cœur qui m’a emmené au Portugal quelques mois plus tard!

Walters a également déclaré que son groupe semblait être en colère contre leur charte, mais a déclaré que tout était en plaisantant.

«Les téléspectateurs se souviendront d’un ‘départ bouleversé’ de cette charte où nous semblions partir avec fureur. Mais nous plaisantions en fait pour les rejeter, et avons changé rapidement les uniformes VALOR des équipages et certaines perruques que nous avons apportées, et nous les avons tous imités en drag! fit-il remarquer. «J’étais l’accent de ‘Baker Manning’ et tout. Et notre petite amie Makela était Bruno! Ce sont aussi les jours où Kate a refusé de sourire pour les photos.

Rhylee Gerber et Kate Chastain à la rescousse

Walters et ses amis ont tristement demandé au deuxième ragoût Josiah Carter de porter un Speedo en or pendant la saison 6. Mais ils ont également eu un autre cas où un autre membre de l’équipage s’est habillé pour le plaisir.

«Tout le monde sait que Rhylee n’est pas un ange, mais elle sait comment organiser la fête», a expliqué Walters à propos du matelot de pont Rhylee Gerber. «Quand le capitaine Lee ne se sentait pas bien et que nous lui avons demandé de dîner, Rhylee est venu habillé en capitaine complet avec une bouche de marin! Nous étions tous en train de craquer à son imitation. Plus tard dans la nuit, elle nous a versé plusieurs des ‘clichés de licorne étincelants’ et nous a encouragés à aller ‘Plongée Skinny-Dip synchronisée olympique’ !! »

Walters a également raconté un ragoût magique du chef du déjeuner que Kate Chastain a créé pour les invités. «L’une de mes excursions préférées qui a été coupée pour le temps était le déjeuner ‘Shells and Superheroes’ de Kate où nous nous sommes assis dans l’océan et avons été servis toutes sortes de plats liés aux super-héros», se souvient-il. «Nous avons tous fait le tour avec l’équipage et dit ce que nous souhaitions que nos superpuissances soient. Kate était invisibilité, donc elle pouvait comme par magie nous apporter de la nourriture et des boissons sans avoir personne à qui se plaindre.

Les téléspectateurs ont peut-être manqué de voir les meilleures Britney Spears de cet invité

Walters a apporté le chaos en tant que premier invité de la saison 8. Alors que les demandes de son groupe éclipsaient la charte, il a partagé qu’un de ses amis avait fait une routine de stand-up hilarante qui avait été interrompue.

«Compte tenu de notre thème olympique, nous avons essayé de réunir un groupe aussi diversifié que possible, y compris Sous le pontAshley Ryan, la toute première invitée transgenre à la charte », a-t-il expliqué. «Ashley est une comédienne à Los Angeles, est venue au dîner représentant le pays d’une Britney Spears ‘TRANSylvanienne’, a fait un petit spectacle humoristique amusant au dîner international en attendant le repas.