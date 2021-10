5 meilleurs moments dans Pas le temps de mourir, classés

Les adieux de Daniel Craig à la franchise James Bond, Pas le temps de mourir a généré 56 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, selon les estimations de l’industrie. Si vous ne l’avez pas encore vu, voici comment le film commence : James Bond n’est plus au service du MI6, mais sa paix et sa tranquillité avec Madeleine (Léa Seydoux) ne durent pas après un attentat contre sa vie. Et lorsqu’un vieil ami de la CIA (Jeffrey Wright) se présente pour demander de l’aide, Bond est conduit sur la piste d’un mystérieux méchant (Rami Malek sous sa forme ultime) armé d’une nouvelle technologie dangereuse et d’une histoire liée à Madeleine.

Malgré les critiques mitigées du film, il est difficile de contester le dévouement de Craig au rôle – même lorsque sa version de Bond peut sembler un peu laisser-faire de temps en temps. La dernière sortie de Daniel Craig en tant que 007 arrive à près de trois heures, laissant beaucoup à disséquer avec ses nombreux personnages secondaires et séquences d’action.

Décomposer les meilleures scènes de la dernière sortie de Bond de Daniel Craig, réalisée par Cary Joji Fukunaga

Avertissement juste : des spoilers sont éparpillés tout au long de cette liste de nos meilleurs moments dans Pas le temps de mourir, classés par ordre décroissant. Des performances de soutien de vol de scène aux superbes fusillades fiables, il y a encore beaucoup à apprécier dans le dernier film de pop-corn 007 réalisé par Cary Joji Fukunaga (Vrai détective, Maniaque). Et même si tu penses Casino Royale est toujours le meilleur de Craig, regardons au moins les avantages de ce finaliste potentiel.

5. Felix Leiter rejoint la fête

L’agent de liaison de Bond avec la CIA, Felix Leiter, refait surface délicieusement dans Pas le temps de mourir après avoir visiblement disparu de Spectre. S’adressant à SyFy à propos de la relation de son personnage avec Bond, Wright a déclaré: « Je pense que cela s’est développé depuis le premier film, dans lequel ils ne se connaissaient pas, et ils en sont venus à compter les uns sur les autres et à se faire confiance. au cours du temps. Et donc ils se retrouvent une fois de plus dans le mélange, à cause de cette confiance. Et je pense qu’ils existent à un moment et dans un endroit où il n’y a pas grand-chose à quoi faire confiance, et je pense que nous voyons cela se jouer au fur et à mesure du déroulement de notre film. »

C’est cet élément de confiance qui rend les scènes de Wright si rafraîchissantes, alors que Felix fait des gaffes avec Bond dans une boîte de nuit tout en le donnant toujours directement à Bond lorsqu’il s’agit d’affaires. Pas le temps de mourir a vu Wright battre un record de franchise avec le plus d’apparitions en tant que Felix fréquemment remanié, mais c’était finalement doux-amer. Félix a été tragiquement tué et remplacé, en un sens, par Paloma d’Ana De Armas – ce qui nous amène au prochain moment fort de notre liste :

4. Ana de Armas donne un coup de pied aux fesses pendant quelques minutes

En moins de 20 minutes, l’apparition d’Armas aux côtés Daniel Craig pourrait même être considéré comme un caméo. L’acteur cubain brûlant joue néanmoins bien le rôle. Semblable à son rôle d’évasion dans le succès retentissant de Rian Johnson À couteaux tirés, Paloma se présente d’abord comme un débutant classique, mais nous apprenons rapidement qu’il y a plus que cela. Lorsque Bond rencontre Paloma pour la première fois, elle s’installe dans un bar, sirotant (séduisante) une paille dans une superbe robe.

Compte tenu de cette introduction frappante, de Armas correspond apparemment au type de « Bond Girl », mais c’est son excitation naïve – et l’admission qu’elle n’a eu que trois semaines de formation – qui sape le prestige présumé du rôle. Et en plus de cela, nous la voyons bientôt en action et apprenons rapidement qu’elle est hautement qualifiée.

Le personnage subvertit également les attentes du personnage de Bond Girl lorsqu’elle attire Bond dans une cave à vin et commence à le déshabiller. Effectivement, Bond plaisante sur la rapidité avec laquelle les choses évoluent entre eux – ce à quoi Paloma répond immédiatement: « Non non non non non … » Elle essaie juste de l’habiller pour la confrontation à venir.

De toute évidence, Paloma reste une professionnelle et de Armas démontre ce qui la rend particulièrement bien adaptée à la mission, même jusqu’à la façon dont elle gère les avances de Bond. Et la voir manier habilement des armes et donner un coup de pied aux méchants vous rappelle pourquoi vous aimez les films d’action en premier lieu.

3. L’armée de Safin poursuit le lien et la famille à travers la forêt

Léa Seydoux reprend effectivement son rôle dans Pas le temps de mourir, apportant passion et profondeur à son rôle autrement plus petit engendré dans Spectre. Madeleine donne même naissance à une fille dans cet épisode 007, que Bond rencontre formellement au deuxième acte. Et qui est le père ? Hmmm…

Quoi qu’il en soit, Bond leur cause des ennuis en visitant leur refuge en Norvège, réalisant finalement que le méchant méchant Safin (Malek) s’en prend à Madeleine et Mathilde. Ils accélèrent dans la voiture de luxe de Bond et rencontrent un convoi pas si amical de Land Rover, de motos et d’un hélicoptère. La séquence de poursuite épique vire dans une forêt, où Bond utilise quelques astuces astucieuses pour repousser les hommes de main. Tout est super amusant à consommer, jusqu’à la fin tragique où Madeleine et sa fille sont éloignées d’un lien émotionnellement intensifié.

2. Bond et Madeleine se font poursuivre à Matera

En parlant de scènes de poursuite – certains pourraient soutenir que la toute première séquence d’action de Bond dans Pas le temps de mourir est le meilleur beat du film. Après une séquence d’arrière-plan effrayante mettant en vedette la jeune Madeleine, nous suivons ensuite Bond avec l’adulte Madeleine qui se détend en Italie. Cependant, nous nous souvenons rapidement que nous sommes dans un film 007 lorsque Bond est presque explosé puis poursuivi le long d’un pont étroit. Laissons à la chance : James Bond esquive une voiture à grande vitesse sur le pont avec un plongeon qui sauve des vies derrière – oh, regardez – un morceau de béton. L’action devient rapidement plus sauvage et le point culminant de la scène survient lorsque nous sommes coincés à l’intérieur de la voiture blindée de Bond alors que des gerbes de balles tentent sans succès de pénétrer par les fenêtres. L’immobilité stoïque de Bond face à la panique de Madeleine est sans doute le meilleur moment de Craig…

1. Bond escalade une tour d’ennemis en une seule prise

Mais – étant les cinéphiles que nous sommes – à quel point était-ce excitant d’entendre au départ que nul autre que Cary Joji Fukunaga dirigerait ce dernier film 007 ? Rappelez-vous cette longue prise avec Matthew McConaughey de la saison 1 de Vrai détective? Dans Pas le temps de mourir, nous obtenons une dose de quelque chose de similaire dans le point culminant du film, car un seul plan suit un Bond armé d’une arme à feu escaladant une tour d’ennemis. Ici, nous voyons enfin une partie de l’auteurisme de Fukunaga transparaître, et je n’ai pas pu m’empêcher de m’appuyer sur le plan de suivi granuleux et portable pour continuer et continuer. La longue prise dure une longueur impressionnante (j’ai perdu le compte), mais assez pour que les vrais cinéphiles profitent d’un moment de gloire cinématographique.

