5 meilleurs films de Tim Burton, classés

Tim Burton a sans aucun doute un style qui lui est propre. Ses histoires de fantasy, de monstres et de super-héros ravissent le public depuis des décennies. Ses films nous ont fait découvrir des personnages originaux et ses histoires sombres et gothiques font de lui l’un des meilleurs cinéastes du secteur.

Ses collaborateurs fréquents, dont Johnny Depp, Helena Bonham Carter et le compositeur Danny Elfman, prouvent que bon nombre des plus grands talents d’Hollywood sont toujours à la recherche d’une excuse pour travailler sur un film de Tim Burton. Ses films semblent parfois venir d’un autre monde – dans le très bon sens. Ses histoires sont originales et il peut rendre adorable même les personnages les plus monstrueux.

Burton est né à Burbank, en Californie, et a commencé à faire des films dans son jardin à un jeune âge. Dès le début, il se passionne pour l’animation en stop motion, que l’on retrouve dans plusieurs de ses films. Il a continué à étudier l’animation de personnages au California Institute of the Arts où il a réalisé le court métrage intitulé Tige du monstre de céleri qui a attiré l’attention de la division animation de Walt Disney. À partir de là, Burton a travaillé comme artiste conceptuel sur de nombreux films d’animation, notamment Le renard et le chien et Le Chaudron Noir. Burton a attiré l’attention de Paul Reubens avec son court métrage, Frankenweenie, et Burton a décroché le poste pour réaliser son premier grand film, La grande aventure de Pee-wee. A partir de là, c’est l’histoire.

Actuellement, Burton a des projets passionnants en préparation, notamment la série Netflix, Mercrediet Jus de scarabée 2. Avant cela, jetons un coup d’œil à cinq de ses meilleurs films.

5 Batman

En 1989, Burton s’est attaqué à l’histoire de la bande dessinée classique de Homme chauve-souris et a ouvert la voie à tous les films de super-héros que nous aimons aujourd’hui. Michael Keaton a été choisi comme le croisé capé malgré beaucoup de résistance de la part des producteurs. Plusieurs acteurs de premier plan ont auditionné pour le rôle, mais c’est Keaton, qui à ce moment-là était connu pour ses rôles comiques, qui a finalement obtenu le rôle.

Burton a déclaré dans le passé que les yeux brillants et perçants de Keaton étaient une raison principale pour décrocher le rôle. Jack Nicholson illumine l’écran en tant que Joker menaçant et sa combinaison contre Keaton livre un film de super-héros classique.

Le film a été un succès au box-office et Burton a ensuite réalisé la suite Le retour de Batmanavec Keaton de retour dans le rôle de Batman et Danny Devito dans le rôle du Pingouin. Les techniques de réalisation de films sombres et d’animation de Burton ont exceptionnellement bien joué pour amener la bande dessinée bien-aimée au grand écran.

4 Ed Bois

Ce drame biographique de 1994 suit les récits du cinéaste culte, Ed Wood, brillamment interprété par Johnny Depp. Le cinéaste excentrique était une figure parfaite pour Burton pour créer une biographie autour. Wood était connu pour ses films extrêmement étranges qui étaient constamment déchirés par la critique en raison de son manque de talent. Contre toute attente, Wood a pu créer les films qu’il souhaitait avec l’aide de l’acteur Bela Lugosi (Martin Landau) ainsi que de son équipe dévouée.

Le casting comprend également Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette et Bill Murray. Comme Burton, Wood était certainement un original qui suivait le rythme de son propre tambour. Ed Bois a été un succès critique et a remporté deux Oscars.

3 Sweeney Todd : le démon barbier de Fleet Street

Lorsque la nouvelle a éclaté que Tim Burton allait s’attaquer à la comédie musicale acclamée de Broadway, les fans étaient ravis. Sweeney Todd était certainement la bonne comédie musicale pour Burton à adapter. L’histoire sombre et gothique s’intègre parfaitement dans le style de Burton et sans surprise, Johnny Depp a été choisi pour le rôle principal de Sweeney Todd. La distribution de l’ensemble est remplie de nombreux talents tels que Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen et Alan Rickman.

Le film raconte avec brio l’histoire classique du barbier tueur en série qui tranche la gorge de ses clients avec un rasoir droit. Bonham Carter joue sa complice, Mme Lovett, qui broie tristement les corps dans son magasin de tartes à la viande. La musique classique de Stephen Sondheim joue bien sur grand écran et le film a été nominé pour trois Oscars.

2 jus de scarabée

jus de scarabée peut-être le film le plus aimé de la carrière de Burton. Le film est un pur original rempli de musique, de personnages adorables et d’effets pratiques fantastiques. L’histoire classique suit un couple décédé, joué par Alec Baldwin et Geena Davis, qui sont perturbés par une famille excentrique qui emménage dans leur maison.

Le couple fantôme fait appel au démon Beetlejuice, brillamment interprété par Michael Keaton, pour les aider. Le chaos s’ensuit et le couple se lance dans une folle aventure à travers le monde souterrain. Le film est une version originale d’une histoire de fantômes et il a un grand cœur au centre de tout cela.

Le couple remplit finalement le rôle de parents de substitution à l’enfant gothique et non conforme Lydia (Winona Ryder). jus de scarabée est un frisson non-stop du début à la fin et le film est porté par la performance hilarante et sauvage de Keaton. Le film est devenu une comédie musicale à succès à Broadway et Burton est en train d’en faire une suite.

1 Edward Scissorhands

Le film fantastique de 1990 Edward Scissorhands est une histoire qui ne pouvait être racontée que par Tim Burton. L’histoire suit Edward (Johnny Depp), un homme créé artificiellement, dont le créateur n’a jamais terminé. Au lieu de mains, Edward a des ciseaux tranchants comme des rasoirs. Il est découvert par une douce vendeuse nommée Peg (Diane West) et Edward navigue dans le quartier de banlieue insolite, tombant finalement amoureux de la fille de Peg, Kim (Winona Ryder).

Edward regarde les autres adolescents avec admiration mais malheureusement, il est incapable d’être accepté comme un égal. Il gagne un travail de barbier et de paysagiste du quartier, mais ce qu’Edward veut vraiment, c’est l’amour de Kim. C’est une histoire réconfortante, mais sombre, sur un inadapté au bon cœur mais qui ne s’intégrera jamais dans la société parce qu’il est si différent.

Danny Elfman livre une fois de plus une partition magnifique et envoûtante prouvant qu’il est l’un des meilleurs compositeurs du secteur. Les paysages colorés et les personnages secondaires farfelus fonctionnent parfaitement pour raconter cette histoire unique en son genre.