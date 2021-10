5 meilleurs films de Bong Joon-Ho, classés

Il a brisé les barrières lorsque son film, Parasite, a été le premier film en langue étrangère à remporter l’Oscar du meilleur film, mais l’excellent répertoire cinématographique de Bong Joon-ho remonte au début des années 2000, où il est entré dans l’industrie cinématographique coréenne et a finalement apporté ses talents aux États-Unis. a un vrai talent pour dépeindre certains des problèmes les plus pertinents de la société tout en changeant l’industrie cinématographique et en présentant le cinéma coréen au monde. En jetant un coup d’œil à la masterclass d’une filmographie de Joon-ho, jusqu’à présent, nous allons décomposer ses cinq meilleurs films dans l’ordre.

Avec certains des films qui l’ont fait un nom en Corée du Sud pour ses films américains mettant en vedette certains des meilleurs d’Hollywood, Bong Joon Ho a prouvé qu’il peut s’essayer à plusieurs genres comme la science-fiction, le meurtre mystérieux et le post-apocalyptique. Non seulement il a changé le cinéma dans tout l’hémisphère occidental, mais il est également devenu l’un des réalisateurs dont on parle le plus aux États-Unis. Veuillez profiter de cette liste des cinq meilleurs films de Bong Joon-ho.

5 Okja (2017)

Avec l’une des meilleures jeunes stars de Corée du Sud, Ahn Seo-hyun dans le rôle de Mija, Okja parle d’une fille et de son lien avec un meilleur ami géant, un super-cochon au bord de l’extinction. Ce film d’aventure explore le traitement que la société accorde aux animaux, en particulier le bétail, et jusqu’où les êtres humains sont prêts à aller pour les choses qu’ils aiment. Le talent cinématographique unique de Joon-ho commence par son écriture. Et comme tous ses films, il est toujours capable de créer sans faille une histoire originale avec juste son imagination et sa façon de voir le monde. Okjan’est pas différent. Balançant et tissant des personnages dans et hors de l’aventure de Mija et de sa gigantesque amie Okja, l’écriture de Joon-ho permet au film et à ses acteurs d’éblouir à l’écran. Avec des performances remarquables de Jake Gyllenhall, Tilda Swinton et Paul Dano, tout est réuni dans ce film américano-coréen.

Comme vous le verrez plus loin dans cette liste, à l’instar d’autres grands réalisateurs qui le tuent actuellement à Hollywood, tels que George Miller et Denis Villeneuve, Joon-ho est passé maître dans l’art de dépeindre des mondes à l’écran qui ne ressemblent pas au nôtre. Okja se déroule dans une version obscure de la Corée, où l’existence de super-cochons est l’un des problèmes sociaux les plus importants. La plongée du film dans la cruauté envers les animaux n’est pas dans votre visage. Alors que le message est clair pour son public, Joon-ho le laisse jouer avec subtilité, nous permettant de créer un lien avec la relation de Mija et Okja.

4 Souvenirs de meurtre (2003)

Souvenirs de meurtre, mettant en vedette Song Kang-ho, collaborateur commun de Joon-ho, offre une tournure complètement différente aux genres de meurtre et de crime. Le deuxième long métrage de Joon-ho parle d’un détective frustré qui fait des efforts presque ridicules pour résoudre les meurtres de deux femmes. Son approche du genre a montré au public américain que les mystères du meurtre peuvent être résolus de toutes les manières possibles, même lorsque le mystère semble insoluble. Avec une performance autrefois négligée et maintenant louée de Parasiteétoile Song Kang-ho, Souvenirs de meurtrenous met juste à côté de lui et de son équipe pas si pointue alors qu’ils se promènent en donnant des coups de pied dans le quartier pour obtenir des réponses.

Souvenirs de meurtreest un film sombre et vibrant à la fois. Alors que le film est sombre visuellement, le script est comique, unique et hilarant. Ce film pourrait se classer parmi les meilleurs du genre policier comme Le silence des agneauxetSe7en.Mais il se bat aussi bien avec les copains flic et les comédies policières comme Ananas ExpressetLes autres gars. Même en donnant un commentaire social sur la police, Joon-ho atteint toutes les marques qu’il avait l’intention de faire, mais ce serait beaucoup plus tard jusqu’à ce que ses films atteignent les masses des États-Unis 

3 Perce-neige (2013)

En 2013, Joon-ho a adapté le roman français Le Transperceneige de Jacques Lob dans le drame d’action américain, avec le Vengeurs‘ Chris Evans,Perce-neige. Situé dans un avenir lointain après qu’une expérience climatique ait mal tourné, créant une ère glaciaire mondiale, ce film explore à la fois le changement climatique et les systèmes de classe de la société, en particulier les individus des classes inférieures. Le film parle des survivants restants de l’expérience, à commencer par la classe supérieure à l’avant d’un train géant les protégeant des intempéries, et la classe inférieure moins fortunée résidant à l’arrière. Alors que la classe supérieure dîne cinq étoiles, l’arrière du train savoure de délicieuses portions de « barres protéinées » à la gelée. Le film parle du personnage d’Evans Curtis et de la rébellion de ses camarades à travers le train, qui est gardé par des militants armés.

Visuellement, Perce-neige est coloré, même lorsqu’on vit les tragédies de l’arrière du train, mais l’action dans le film est intense et saisissante. Quel fan n’aimerait pas voir Captain America sortir de son rôle de héros américain et assumer un nouveau rôle de héros d’un train qui est la seule population du monde entier. Joon-ho prend sa vision, comme il le fait si bien, et crée un monde que nous ne voudrions pas imaginer nous-mêmes, mais un monde si réaliste que nous le vivons nous-mêmes.

2 Mère(2009)

Pour compléter les deux derniers films de notre liste, nous sommes de retour en Corée du Sud. Après avoir montré au monde ses talents dans le genre meurtre et mystère avec Souvenirs de meurtre, le drame de Joon-ho en 2009 Mèredonne plutôt un aperçu du point de vue d’une mère et des choses qu’elle fera pour prouver l’innocence de son fils dans un meurtre qui a été résolu un peu trop vite. Lorsque la star du film Kim Hye-ja, qui n’est connue que comme la mère de Yoon Do-joon, trouve son fils atteint d’un handicap mental, interprété par Won Bin, derrière les barreaux pour le meurtre d’une jeune fille, elle entreprend un voyage que la police n’étaient pas disposés à participer. 

Donner également un aperçu des questions de police en Corée, Mèreprésente un fort rôle féminin dans Hye-ja, qui est convaincant et même parfois époustouflant. Y compris encore plus de rebondissements que Souvenirs de meurtre, ce film élargit la gamme de Joon-ho dans le genre en particulier tout en fléchissant simultanément sa capacité à aller au-delà de ses films précédents. Cependant, ce sont ses films précédents qui conduiraient indéniablement au meilleur travail de Joon-ho à ce jour dans son tour de force 2019 se classant numéro un.

1 Parasite (2019)

Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et Palme d’or à Cannes. Les distinctions à elles seules suffisent à mettre Parasitecomme numéro un sur cette liste. Mais s’ils ne sont pas assez convaincants, « le film a été célébré dans le monde entier comme une masterclass en matière de réalisation, d’écriture et de thème. Avec la distribution d’ensemble de certains des meilleurs de Corée du Sud, comme Souvenirs de meurtrestar Song Kang-ho,Parasite frappe sur tous les aspects d’un grand cinéma, tout en donnant une tournure Joon-ho-esque sur la classe dans la société. Beaucoup plus méthodique que son premier film américain, Perce-neige, sa représentation des systèmes de classes dans les trois familles du film est présentée avec tant de nuance et d’originalité.

Bien que la filmographie de Joon-ho ne soit pas à discuter, c’était son dernier film Parasite cela l’a transformé en un nom familier dans le cinéma. C’est ce film qui a fait revenir le public dans son catalogue et vraiment comprendre son talent de cinéaste. Il est juste de mettre Parasiteen tête de liste. C’est le premier film qui est venu en Amérique et qui a encouragé les cinéphiles occasionnels à explorer de nouvelles cultures et langues. Comme il l’a dit lors de son discours d’acceptation des Oscars, « Une fois que vous aurez surmonté la barrière d’un pouce de haut des sous-titres, vous découvrirez tellement d’autres films incroyables », et Parasiteest tout simplement incroyable.