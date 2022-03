5 meilleures applications pour utiliser le mobile d’une seule main

in

L’utilisation d’un grand mobile ne doit pas être inconfortable, mieux vaut vérifier ces applications pour faciliter l’utilisation des terminaux d’une seule main.

Actuellement, une grande partie des appareils mobiles dispose d’un écran qui dépasse 6 poucesquelque chose qui pour beaucoup est parfait, surtout lors de la consommation contenu multimédia.

Cependant, un grand nombre d’utilisateurs préfèrent utiliser le mobile d’une seule mainet ayant un gros appareil, c’est difficile pour eux.

La bonne nouvelle est que vous pouvez le faire grâce à certaines applications mobiles pour Android. Dans cet article, vous saurez meilleures applications pour utiliser le mobile d’une seule main.

Meilleures applications pour utiliser le mobile d’une seule main

Opération à une main +

Gestes de navigation fluides

L’écran de la barre latérale bascule rapidement

Curseur rapide : mode à une main

Lanceur Nova

Cette fonction est possible de réaliser dans différents appareils de manière indigène, en particulier sur les téléphones Xiaomi. Néanmoins, vous devez connaître ces outils de poche pratiques pour tirer le meilleur parti de votre Android.

Opération à une main +

L’une des applications les plus populaires pour utiliser le mobile d’une seule main est Opération à une main +. Il se distingue par son grande variété de fonctionset surtout, il est constamment mis à jour en intégrant de nouvelles choses.

Dans sa base de données, vous trouverez un grande variété de gestes, que vous pouvez utiliser simplement avec votre pouce. Aussi, vous pouvez configurer le geste et ouvrez l’application que vous voulez, par exemple : faites un croissant sur l’écran et cela ouvrira l’application des paramètres.

Comme si cela ne suffisait pas, l’application comprend un mini-menu que vous pouvez placer sur le côté droit ou gauche de l’écran, dans ce menu vous aurez à disposition toutes les applications qui sont sur le mobile pour un accès plus confortable.

Gestes de navigation fluides

Un autre des meilleures alternatives pour utiliser le mobile d’une seule main est Gestes de navigation fluidescette application a deux procédures principales: « balayage rapide » et « glisser et maintenir », les deux peuvent être activés depuis le bas de l’écran ou le côté de l’écran. Fait intéressant, le activateurs latéraux ils ne sont disponibles que dans la moitié inférieure de l’écran.

Grace à principales étapes Vous pouvez configurer diverses actions telles que : applications récentesbasculer l’écran partagé, ouvrir les notificationsouvrez la boîte de dialogue d’alimentation, ouvrez les paramètres rapides, Recherche vocale, entre autres. Ceci sans aucun doute automatiser et améliorer l’expérience de l’utilisateur.

L’écran de la barre latérale bascule rapidement

Une des applications les plus complètes pour utiliser le mobile avec un seul doigt est L’écran de la barre latérale bascule rapidement. Cette application incroyable vous donne la possibilité de gérer entièrement votre appareil du côté du mobile, soit par la gauche, soit par la droite.

tu dois juste glisser d’un côté à l’autre et il affichera immédiatement un menu flottant. est le menu est entièrement personnalisablec’est-à-dire que vous pourrez modifier à votre guise, à la fois l’interface et les applications ou fonctions que vous souhaitez exécuter.

Curseur rapide : mode à une main

Si tu as un grand mobile comme une tablette ou si vous avez de très petits doigts, alors vous devez prendre en compte Curseur rapide : mode à une main. Avec cette application, vous pouvez avoir un « le curseur » sur votre appareil, un peu comme curseur de souris d’ordinateur.

L’utilisation de cette fonction est assez simple, c’est juste une question de faites glisser le bas vers le centre de l’écran ou balayer de chaque côté l’écran vers le centre et un pointeur apparaîtra rapidement.

Ce pointeur peut être amené de n’importe quel côté de l’écran et vous n’avez qu’à toucher l’écran une fois pour cliquer là où il se trouve, après quoi le pointeur disparaîtra dans un temps fixe et paramétrable.

Lanceur Nova

Lanceur Nova a été l’un des applications préférées des utilisateurscar il permet une personnalisation poussée des appareils mobiles, parmi lesquels on peut citer : personnalisation des icônesinstallation de thème, changement de typographie et de plus.

Cependant, l’une des fonctions que peu connaissent est la menu flottantque vous pouvez ajouter à tout moment pour avoir un accès meilleur et plus rapide aux fonctions mobiles.

Pour entrer dans ce menu, vous n’aurez qu’à déplacer votre doigt du côté que vous avez configuré (gauche ou droite) vers le centre, cela affichera un menu flottant avec diverses fonctions prédéfinies, par exemple : applications de messagerie, jeux vidéo, widgets…

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses applications pour utiliser le mobile d’une seule main et ne pas mourir en essayant, alors essayez l’une de ces alternatives et dites-nous comment cela s’est passé. De même, vous pouvez voir comment activer le mode à une main dans Android 12.

