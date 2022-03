5 K-Dramas peu connus que vous n’avez pas envisagés et que vous devez regarder

Séries

Nous vous présentons quelques options de l’un des genres les plus populaires aujourd’hui, mais en dehors des titres les plus connus. Revoyez la liste !

© SBS5 K-Dramas peu connus que vous n’avez pas envisagés et que vous devez regarder

Les séries télévisées font déjà partie des principales options de divertissement des personnes du monde entier, car elles ont la possibilité d’avoir plusieurs titres dans le confort de leur foyer grâce à des services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et HBO Max, entre autres. . L’un des genres qui s’est le plus développé ces dernières années est sans aucun doute les drames romantiques de Corée du Sud ou mieux connus sous le nom de Drames K. Si vous êtes un fan de ce type de programme, nous vous présentons ici une liste d’options que vous n’avez probablement pas prises en compte et vous devriez l’essayer. Découvrez ces 5 émissions !

+5 K-Dramas peu connus que vous devez regarder

5- Allez allez impertinent

An: 2015

Saisons: 1

Protagonistes: Lee Won-geun, Eunji, Chae Soo-bin

Parcelle: Un drame sur l’amour et l’amitié des jeunes au lycée, qui se concentre sur un club de cheerleading appelé « From Now On, Cheer Up », qui fait face à un environnement scolaire très compétitif.

4- Dame célibataire rusée

An: 2014

Saisons: 1

Protagonistes: Lee Min-jung, Joo Sang-wook, Seo Kang-joon

Parcelle: Na Ae Ra épouse le génie ringard Cha Jung Woo mais divorce quand il échoue. Puis elle comprend que la vie n’est pas si facile et qu’elle doit travailler dur, jusqu’à ce qu’elle découvre que son ex a réussi, et maintenant elle veut le conquérir à nouveau.

3- Amateurs de trot

An: 2014

Saisons: 1

Protagonistes: Ji Hyun-woo, Eunji, Lee Se-young

Parcelle: Un génie musical et une jeune chanteuse conjuguent leurs talents pour réussir.

2- La vie secrète de ma secrétaire

An: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Kim Young-kwang, Jin Ki-joo, Koo Ja-sung

Parcelle: C’est un cadre compétent et Gal, sa secrétaire, le sauve de l’assassinat. Cependant, il se retrouve avec des séquelles, il commence à la confondre avec une actrice célèbre et tombe amoureux d’elle.

1- Viens me faire un câlin

An: 2018

Saisons: 1

Protagonistes: Jang Ki Yong, Ji Ki Joo, Heo Joon Ho

Parcelle: Drame qui met en scène l’amour d’un homme et d’une femme dont les vies sont liées par un meurtre. Malgré un destin malheureux, la stigmatisation et la douleur, tous deux essaieront d’être heureux et de panser leurs blessures.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂