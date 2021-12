5 jeux mobiles à découvrir absolument

Alors que de nombreux joueurs pensent encore à Avantages et inconvénients des PC et consoles argumenter, avoir Jeux mobiles secrètement capturé une grande partie du marché. Malgré des préjugés nombreux et parfois justifiés, il y a à côté du gigantesque tas de pelles et de gaspilleurs de temps de vrais trésors Pret à partir.

On a cinq jeux mobiles qu’il faut absolument consulter sur le chemin du travail, dans la salle d’attente ou au calme à sa table de cuisine. et Doodle Jump ou Angry Birds en tout honneur – mais en attendant, l’application ou le Google Play Store a encore quelque chose plus à offrir.

Pour les fans de puzzles : Monument Valley

L’un des jeux de réflexion les plus émouvants et les plus simples de tous : « Monument Valley ». © Jeux Ustwo

« Monument Valley » est un classique intemporel, qui a toujours ravi et fasciné les fans de puzzles et vaut encore le détour aujourd’hui. Le but du jeu est de trouver le princesse muette Ida pour traverser la Vallée des Monuments éponyme. Au cours de votre voyage, « Monument Valley » exige une chose avant tout de vous, à savoir que vous points de vue différents ingère.

Tout est à propos illusion d’optique et des astuces architecturales qui séparent la princesse Ida de son objectif. « Monument Valley » convainc également par son optique enchanteresse et sa bande-son apaisante et très atmosphérique. UNE expérience détenduequi, malgré le temps de jeu court, restera sûrement longtemps avec vous.