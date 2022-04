5 jeux à essayer si vous êtes fan de la saga Monkey Island

L’annonce de la suite tant attendue du célèbre »Île aux singes », sans aucun doute, il a fait du bruit dans la communauté des joueurs, puisque le titre classique était connu pour avoir un style de jeu d’aventure graphique, où nos décisions ont décidé du cours de l’histoire, ayant un gameplay différent des célèbres titres de tir ou multijoueur.

Maintenant avec »Retour à l’île aux singes », il est plus que clair que de nombreux joueurs apprécient encore les jeux de curseur, où vous devez appuyer sur différents côtés de l’écran pour faire défiler les scénarios et résoudre toutes sortes d’activités, ainsi que des titres qui ont une belle histoire.

Si vous ne pouvez pas attendre la sortie du prochain épisode de »Monkey Island », nous avons ici une liste de divers jeux qui capturent sans aucun doute l’essence du jeu classique de LucasfilmGames, avec un gameplay similaire, et qui ont des histoires qui vous divertir du début à la fin.

Jour des Tentacules







Sorti en 1993 dans le prolongement de »Maniac Mansion » de 1987, »Day of the Tentacle » de LucasArts construit sa réputation avec un gameplay plein de caractère, de charme et un style comique qui vous fera rire aux éclats.

L’un des jeux les plus étranges que le studio ait jamais sorti, l’intrigue ironique de » Day of the Tentacle » suit Bernard Bernoulli et ses amis Laverne et Hoagie alors qu’ils se précipitent pour empêcher le mal Purple Tentacle de conquérir le monde . Pour ce faire, les joueurs doivent contrôler l’ensemble du trio, résoudre des énigmes et utiliser des mécanismes de voyage dans le temps innovants pour explorer les périodes historiques fragmentées du récit du jeu. Un jeu trop fou, mais assurément jouissif.

Fandango sinistre







Le »Grim Fandango » occupe une place particulière, presque paradoxale, dans l’histoire du jeu vidéo. D’une part, l’aventure pointer-cliquer inspirée du genre film noir est considérée comme l’un des meilleurs jeux jamais créés, loué et adoré pour son doublage, son intrigue, son humour, sa conception artistique et sa vision stylistique.

D’autre part, « Grim Fandango » n’a jamais reçu de suite, a été un échec commercial et a finalement accéléré la décision de LucasArts de s’éloigner des types de jeux sur lesquels il avait bâti sa réputation colossale.

Grim Fandango suit Manuel « Manny » Calavera, un agent de voyage du pays des morts alors qu’il tente de faciliter le passage de l’âme vertueuse Mercedes « Meche » Colomar dans le monde souterrain. Réalisé avec amour, respectueux de ses sources et doté du même esprit et du même charme que la franchise « Monkey Island », c’est le titre que chaque fan utilise pour rattraper son retard sur « Return to Monkey Island ».

Sous-titre







L’un des classiques indés modernes créés par Toby Renard est sans aucun doute un successeur spirituel de »Monkey Island », car, bien qu’il ne se ressemble ni dans son thème ni dans son gameplay, »Undertale » est devenu une véritable expérience de jeu pour la nouvelle génération de joueurs.

Avec un système de combat intelligent et une histoire surprenante qui touche votre cœur, « Undertale » se distingue par sa grande histoire et son développement de personnage, ainsi que par son humour caractéristique, qui nous rappelle sans aucun doute les titres classiques « Undertale ». ‘.

Mer de voleurs







L’un des meilleurs jeux vidéo où vous pourrez vivre une aventure pirate est sans aucun doute »Sea Of Thieves ». Le jeu vidéo de microsoft Ressemblant presque à un simulateur de bateau pirate, il vous permet de voyager avec un groupe de quatre amis, rencontrant des joueurs en ligne à travers la vaste mer de voleurs.

Sans aucun doute, » Sea of ​​​​Thieves » capture l’essence de pirate que nous pouvons apprécier dans la saga » Monkey Island », avec une histoire immersive qui vous fera explorer les coins de chaque île, vivant une aventure cape et épée , et chasseur de trésor seul ou en équipage avec vos amis.

Fable 3







»Fable III » est un charmant jeu d’aventure avec une narration forte. Étant une série de titres pleins de magie et d’ingéniosité, le troisième volet de la saga correspond à » Monkey Island » dans son incroyable construction du monde, avec un ton doux et affectueux qui se sent si relaxant, mais en même temps nous emmène à un gameplay plein d’action où nous devrons combattre d’incroyables créatures spectrales et toutes sortes d’ennemis.