5+ idoles K-Pop qui se sont précipitées dans des situations déchirantes avant de faire leurs débuts

Il y a beaucoup d’idoles K-Pop qui ont dû faire face à des situations déchirantes avant de faire leurs débuts, que ce soit à cause de choses comme leurs entreprises, des fans obsessionnels, des internautes malveillants, etc. Voici plus de 5 idoles K-Pop qui ont rencontré des situations déchirantes avant leurs débuts.

1. Les membres ENHYPEN

ENHYPEN s’est formé grâce à l’émission de survie I-TERRE, et ils ont accumulé une énorme base de fans avant même de faire leurs débuts. Cependant, le groupe s’est récemment retrouvé dans une situation déchirante. Quand ENHYPEN s’est rendu à l’aéroport de Gimpo à Séoul, ils ont été assaillis par un groupe de sasaeng Ventilateurs.

De nombreux fans ont été bouleversés par cela et ont noté à quel point les membres semblaient effrayés.

2. RM (BTS)

Quand BTS a invité I-TERRE, RM a révélé qu’il s’était enfui de Divertissement à grand succès 6 mois avant ses débuts en BTS.

RM a même envisagé de renoncer à ses rêves d’idole. Cependant, il a ensuite rencontré son père, qui l’a convaincu de retourner à Big Hit Entertainment.

Le père de RM a passé des heures à convaincre RM de rentrer et qu’il regretterait sa décision plus tard dans la vie s’il ne revenait pas. Après avoir écouté les paroles de son père, RM est retourné à Big Hit Entertainment.

3. Jihyo (DEUX FOIS)

Lors d’un épisode de Voyageurs insouciants, Jihyo a révélé qu’elle avait presque abandonné ses rêves d’idole lorsqu’elle était stagiaire. Elle a partagé qu’il y avait un groupe dans lequel elle était censée faire ses débuts, mais ce groupe a fini par se dissoudre. Après que cela se soit produit, Jihyo a pensé à arrêter.

Juste avant mes débuts, je voulais arrêter. Avant TWICE, il y avait cette équipe dont je faisais partie. Quand cette équipe s’est dissoute, je voulais juste abandonner. – Jihyo de TWICE

Heureusement, Jihyo a eu une autre chance de faire ses débuts grâce à SEIZE, qui est l’émission qui a créé TWICE.

4. Les membres du MAMAMOO

Avant le lancement de MAMAMOO, il y avait beaucoup de gens qui en doutaient et pensaient qu’ils échoueraient. La raison en était que les gens ne pensaient pas avoir les visuels pour réussir dans l’industrie de la K-Pop.

C’était dur avant nos débuts. Comme nous n’étions pas visuellement parfaits, beaucoup de gens ont dit: «Ces filles ne réussiront pas» et «Vous devez faire des performances parfaites ou vous serez foutus». – Solaire de MAMAMOO

Les PDG d’autres agences pensaient même que les membres échoueraient.

Avant nos débuts, notre PDG nous a fait découvrir des relations extérieures. Ils ont tous dit: «Ils vont s’effondrer parce qu’ils sont petits et ne ressemblent pas à des idoles. – Solaire de MAMAMOO

Compositeur Kim Do Hoon a également partagé dans une interview ce membre Hwasa a reçu beaucoup de critiques en raison de son apparence.

La vérité est qu’avant leurs débuts lorsqu’ils étaient stagiaires, les gens ont regardé Hwasa et ont dit: «Elle causera beaucoup de problèmes plus tard. C’est à quel point elle s’est démarquée. Il y avait beaucoup de pression externe lors de la sélection des membres du MAMAMOO. – Kim Do Hoon

Cependant, MAMAMOO a fini par prouver à ces personnes qu’elles avaient tort en devenant l’un des groupes de filles les plus populaires de K-Pop!

5. Chaeryeong (ITZY)

Chaeryeong a été révélée au public avant ses débuts dans ITZY, alors qu’elle apparaissait dans plusieurs émissions de survie, telles que K-Pop Star 3 et SEIZE.

Cependant, Chaeryeong a récemment révélé qu’elle avait eu affaire à de nombreux internautes malveillants dès son plus jeune âge. Même quand Chaeryeong a appris qu’elle ferait ses débuts en tant que membre d’ITZY, elle n’a pas ressenti de joie à cause de ces internautes malveillants.

Je ne sais pas pourquoi, mais après être devenue la première équipe dont je rêvais depuis si longtemps, je pensais que tout cela ne signifiait rien si j’étais déjà détesté comme ça. – Chaeryeong d’ITZY

Heureusement, Chaeryeong fait maintenant de son mieux pour ne pas être dérangée par ces internautes malveillants.