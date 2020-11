5 idoles incroyablement célèbres qui ont autrefois été auditionnées pour « Superstar K » mais ont été éliminées

Nous savons tous que le processus d’audition pour devenir une idole est un processus fastidieux avec de nombreuses étapes différentes, y compris l’élimination. Bien que l’élimination puisse ne pas sembler une bonne chose, dans le cas de ces 5 idoles, l’élimination était la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. Voici 5 idoles qui prouvent que parfois, les bénédictions se présentent sous un déguisement.

1. Jungkook (BTS)

Le doré maknae du groupe mondial BTS est le premier sur cette liste. JungkookLe parcours de devenir membre de BTS est bien connu de tous ses fans car il a fait une apparition sur Mnet programme de survie Superstar K. C’est là que les téléspectateurs ont pu voir un Jungkook très jeune et très timide auditionner. Il a auditionné avec UILa chanson de «Mia» mettant en valeur sa voix impressionnante pour le collège.

Bien qu’il ne soit pas passé à d’autres tours, il a été contacté par de nombreuses agences, y compris Divertissement à grand succès après son apparition dans l’émission de survie. Il s’est ensuite entraîné avec le label pour devenir membre de l’un des plus grands groupes d’idols de l’histoire de la Corée du Sud.

2. Suzy (ancienne Miss A)

Le prochain est le «Premier amour de la nation», Suzy. L’ancien Manquer un Le membre a auditionné alors qu’elle était également au collège et a réussi l’audition préliminaire. Cependant, un recruteur de Divertissement JYP l’a vue au Superstar K auditions et jeté son sur-le-champ. L’actrice s’est éliminée de l’émission pour s’entraîner avec le label.

Ce n’est qu’un peu plus d’un an plus tard que Suzy a fait ses débuts avec le groupe de filles Miss A après avoir été repérée au Superstar K site d’audition. Plusieurs années plus tard, elle est devenue l’une des plus grandes idoles devenues actrices en Corée du Sud. Elle est bien aimée de tout le monde à travers le pays et s’est même méritée le surnom convoité de «Nation’s First Love».

3. Mino (WINNER) et PO (Bloc B)

Saviez-vous que mes meilleurs amis, GAGNANTde Mino et Bloc Bde PO tous les deux auditionnés sur Superstar K ensemble?! Ces deux mignonnes ont auditionné pour le programme de survie l’une avec l’autre et ont fait la une des journaux pour leur chimie mignonne. La vidéo de l’audition des deux peut encore circuler en ligne.

Bien que ces deux-là ne soient peut-être pas dans le même groupe, ils ont tous deux revendiqué leur propre ascension vers la gloire dans leurs groupes de garçons respectifs. Ces deux membres du groupe de garçons ont des capacités de rappeur insensées, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient pu réussir et devenir deux des rappeurs les plus en vogue de l’industrie de la K-Pop aujourd’hui.

4. Seunghee (Oh ma fille)

Cette mignonne d’un groupe de filles Oh ma fille a également auditionné sur le célèbre spectacle de chant! Seunghee a auditionné pour le spectacle en 2010 et a gagné le surnom de «petit BoA» avec sa voix incroyable et ses capacités de danse. Elle a impressionné tous les téléspectateurs et même impressionné Park Jin Young, le Divertissement JYP fondateur lui-même.

Seunghee était si impressionnante qu’elle a atteint le top 11 avant d’être éliminée. Bien qu’elle ait été incapable de tout supporter, tout a fonctionné pour elle à la fin lorsqu’elle a fait ses débuts avec Oh My Girl comme voix principale. Pouvez-vous imaginer Oh My Girl sans Seunghee? Nous non plus.

5. Momo (DEUX FOIS)

Celui-ci peut surprendre certains d’entre vous mais DEUX FOISdanseur principal de, Momo était également un concurrent sur Superstar K! Le membre TWICE a auditionné pour Superstar K Japon en 2011 avec trois de ses amis. Elle a mis en valeur ses talents de danseuse qui a toujours été sa spécialité.

Alors que Momo était triste d’avoir été éliminée de la série, la tristesse n’a pas duré trop longtemps car elle finirait par devenir membre de l’un des groupes de filles les plus en vogue que la Corée ait vu dans son histoire. Nous ne pouvons pas imaginer DEUX FOIS sans la machine à danser, alors Dieu merci, cela n’a pas fonctionné pour elle Superstar K!