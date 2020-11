5 idoles de la K-Pop qui ont été hontées par les internautes pour des raisons ridicules

Les internautes peuvent être assez durs avec les idoles de la K-Pop, et cela a conduit à des moments où les idoles ont été hontées par les internautes pour des raisons ridicules. Voici 5 idoles qui ont dû faire face à cela.

1. Daehwi (AB6IX)

Dans un épisode de Ce n’est pas la même personne que vous connaissiez, Daehwi a révélé que son poids réel était de 51,5 kg (113,5 lb).

Non seulement cela, mais Daehwi a également révélé que sa taille mesurait entre 17 et 20 pouces.

De nombreux internautes malveillants ont alors fait honte à Daehwi pour cela, car ils ont déclaré qu’il devrait avoir «honte» de son poids et qu’il n’est «pas viril».

2. Lisa (BLACKPINK)

Lorsque BLACKPINK a assisté à la 33e Golden Disk Awards, Lisa a reçu des commentaires malveillants. Ces internautes malveillants ont fait des commentaires disant que Lisa n’était attirante qu’en raison du maquillage coréen et qu’elle n’était qu’une femme thaïlandaise moyenne sans cela.

De nombreux fans et célébrités ont rapidement pris la défense de Lisa contre ces internautes malveillants.

3. Chen (EXO)

Plus tôt cette année, Chen a annoncé qu’il allait se marier et devenir père. Alors qu’il y avait beaucoup de fans qui étaient heureux pour lui, il y avait aussi des «fans» et des internautes qui l’ont critiqué. Ces internautes et «fans» ont dit que Chen était «irréfléchi» et qu’il «trahissait» ses fans. Certains de ces «fans» ont même protesté pour expulser Chen d’EXO.

divertissement SM a bientôt publié une déclaration et a déclaré que Chen resterait à EXO.

4. Gayoung (ancien membre de Stellar)

Gayoung a fait ses débuts en tant que membre de Stellar en 2011. Cependant, le groupe a été confronté à des réactions négatives en 2014 quand ils ont changé leur image pour une image plus «provocante». Dans un épisode de Miss Back, Gayoung a révélé avoir reçu de nombreux commentaires haineux d’internautes en raison de leur image.

Nous étions connus comme le groupe qui fait toujours ce genre de choses et cette image est restée bloquée. Nous avons également reçu beaucoup de commentaires haineux concernant la honte des salopes. – Gayoung

5. Baby Soul (Lovelyz)

Baby Soul a révélé une fois qu’elle prenait toujours le métro pour se déplacer.

Après avoir révélé cela, certains internautes malveillants ont critiqué Baby Soul, affirmant que personne ne la reconnaîtrait dans le métro et qu’elle ne ressemblait pas à une idole.